Samsung plastik ambalajlarını olduğu gibi değiştiriyor

2019’un ilk yarısından itibaren, Samsung’un mobil telefonlar ve tabletlerden ev aletlerine kadar tüm mevcut ürün ve aksesuarlarında kullanılan ambalajlar, geri dönüştürülmüş/biyolojik bazlı plastik ve kâğıt gibi doğal olarak sürdürülebilir malzemelerle değiştirilecek.

Samsung Electronics ürün ambalajlarını yenilemek için tasarım ve geliştirme, satın alma, pazarlama ve kalite kontrol birimlerindeki kişilerden oluşan bir ekiple yenilikçi ambalaj fikirleri üretmeye başladı.

Samsung; mobil telefon, tablet ve giyilebilir ürünleri tutan tepsilerde plastik yerine kâğıt hamurundan kalıplar, aksesuarları saran örtülerde ise doğayla dost malzemeler kullanacak. Samsung ayrıca telefon şarj cihazı tasarımını da yenileyecek. Parlak dış görünümün yerini mat bir kaplama alacak ve plastik koruma filmleri de kaldırılacak. Böylece plastik kullanımı azaltılmış olacak.

Televizyon, buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi gibi ev aletleri ile mutfak gereçlerinin yüzeyini korumak için kullanılan plastik ambalajlar da plastik atıklarından geri dönüştürülen malzemeler ve fosil yakıt kaynaklı olmayan nişasta veya şeker kamışı gibi ürünlerden elde edilen biyoplastik ile üretilen ambalajlarla değiştirilecek.

Samsung, ambalajlarda ve kullanıcı kılavuzlarında 2020’ye kadar kâğıt yerine yalnızca Orman Yönetim Konseyi (Forest Stewardship Council), Orman Sertifika Planına Destek Programı (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme) ve Sürdürülebilir Ormancılık Girişimi (Sustainable Forestry Initiative) gibi çevre kuruluşları tarafından onaylanan fiber malzemelere geçmiş olacak.

“Samsung Electronics kaynakların tükenmesi ve plastik atıklar gibi günümüzün çevresel sorunlarına çözüm sağlamak için adımlar atıyor.” diyen Samsung Global Müşteri Memnuniyeti Merkezi Başkanı Gyeong-bin Jeon, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaynakları yeniden kullanmaya ve ürünlerimizin neden olduğu kirliliği en düşük seviyeye indirmeye kararlıyız. Maliyetlerin yükselmesine neden olsa bile doğal olarak daha sürdürülebilir malzemeler kullanmaya devam edeceğiz.”

Samsung, döngüsel ekonomi politikası gereği önümüzdeki yıl içinde yalnızca ormancılık girişimleri tarafından onaylanan kâğıt ambalaj malzemelerine geçmek için orta vadeli bir plan uyguluyor. Samsung, 2030 yılına kadar 500 bin ton geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı ve atık haline gelen 7,5 milyon ton ürün toplamayı hedefliyor (2009’dan itibaren toplam olarak).