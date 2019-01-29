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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.01.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Samsung plastik ambalajlarını olduğu gibi değiştiriyor

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Samsung plastik ambalajlarını olduğu gibi değiştiriyor

Samsung Electronics, bu yıl plastik ambalaj malzemelerini kâğıt ve doğal olarak sürdürülebilir diğer maddelerle değiştirmek için adımlar atmaya başlayacağını duyurdu.

2019’un ilk yarısından itibaren, Samsung’un mobil telefonlar ve tabletlerden ev aletlerine kadar tüm mevcut ürün ve aksesuarlarında kullanılan ambalajlar, geri dönüştürülmüş/biyolojik bazlı plastik ve kâğıt gibi doğal olarak sürdürülebilir malzemelerle değiştirilecek.

Samsung Electronics ürün ambalajlarını yenilemek için tasarım ve geliştirme, satın alma, pazarlama ve kalite kontrol birimlerindeki kişilerden oluşan bir ekiple yenilikçi ambalaj fikirleri üretmeye başladı.

Samsung; mobil telefon, tablet ve giyilebilir ürünleri tutan tepsilerde plastik yerine kâğıt hamurundan kalıplar, aksesuarları saran örtülerde ise doğayla dost malzemeler kullanacak. Samsung ayrıca telefon şarj cihazı tasarımını da yenileyecek. Parlak dış görünümün yerini mat bir kaplama alacak ve plastik koruma filmleri de kaldırılacak. Böylece plastik kullanımı azaltılmış olacak.

Televizyon, buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi gibi ev aletleri ile mutfak gereçlerinin yüzeyini korumak için kullanılan plastik ambalajlar da plastik atıklarından geri dönüştürülen malzemeler ve fosil yakıt kaynaklı olmayan nişasta veya şeker kamışı gibi ürünlerden elde edilen biyoplastik ile üretilen ambalajlarla değiştirilecek.

Samsung, ambalajlarda ve kullanıcı kılavuzlarında 2020’ye kadar kâğıt yerine yalnızca Orman Yönetim Konseyi (Forest Stewardship Council), Orman Sertifika Planına Destek Programı (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme) ve Sürdürülebilir Ormancılık Girişimi (Sustainable Forestry Initiative) gibi çevre kuruluşları tarafından onaylanan fiber malzemelere geçmiş olacak.

“Samsung Electronics kaynakların tükenmesi ve plastik atıklar gibi günümüzün çevresel sorunlarına çözüm sağlamak için adımlar atıyor.” diyen Samsung Global Müşteri Memnuniyeti Merkezi Başkanı Gyeong-bin Jeon, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaynakları yeniden kullanmaya ve ürünlerimizin neden olduğu kirliliği en düşük seviyeye indirmeye kararlıyız. Maliyetlerin yükselmesine neden olsa bile doğal olarak daha sürdürülebilir malzemeler kullanmaya devam edeceğiz.”

Samsung, döngüsel ekonomi politikası gereği önümüzdeki yıl içinde yalnızca ormancılık girişimleri tarafından onaylanan kâğıt ambalaj malzemelerine geçmek için orta vadeli bir plan uyguluyor. Samsung, 2030 yılına kadar 500 bin ton geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı ve atık haline gelen 7,5 milyon ton ürün toplamayı hedefliyor (2009’dan itibaren toplam olarak).

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