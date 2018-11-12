Samsung One UI arayüzü hangi telefonlara geliyor?
Samsung'un yeni duyurduğu One UI ara yüzünün hangi telefonlara geleceği belli oldu.
Samsung, Android Authority'ye bir açıklamada bulundu ve 2017'de piyasaya sürdüğü amiral gemilerinin yeni arayüzü kullanabileceğini söyledi. Bununla birlikte telefonların beta programına katılacağına dair bir işaret yok. One UI'nın Note 9, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için Ocak 2019'da yayınlanması planlanıyor. Geçen senenin cihazları, güncellemeyi daha sonra alacaklar.
One UI'yı erkenden denemek isteyen Galaxy S9 sahipleri, beta programına Samsung Members uygulaması üzerinden kaydolabiliyorlar.
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