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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.12.2018 - 08:12, Son Güncelleme:

Samsung Notebook 9 Pen tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

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Samsung Notebook 9 Pen tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Samsung, CES 2019'da gerçekleşecek tanıtım tufanından kaçınmak için olsa gerek, ikisi bir arada notebook serisi Samsung Notebook 9 Pen serisinin iki yeni modelini erkenden duyurdu.

Yeni cihazların 2017'nin son çeyreğinde piyasaya sürülen modelden miras olarak aldığı özellikler bir kenara bırakıldığında 13.3 inçlik modelin kasasında gerçekleşen tek yenilik "Okyanus Mavisi" ismiyle tanıtılan alüminyum kapak ve altın renkli tasarım çizgileri olarak görünüyor.

İkisi bir arada bilgisayar, sekizinci nesil Core i7 işlemciden güç alıyor ve DDR3 belleğin yanı sıra PCIe bağlantıya sahip SSD de cihazda kendine yer buluyor. Tüm bu donanımın bir tam şarjda 15 saatlik batarya ömrü vereceği belirtiliyor.

Notebook 9 Pen 2019'un sahip olduğu diğer geliştirmeler ise cihaza dahil olan S Pen kalemi ve cihazın kasası olarak görülüyor. Yeni kalemin iki kat daha düşük çizim gecikmesi vereceği belirtilirken kalemin cihaz kutusunda farklı kullanım alışkanlıklarına uygun üç farklı kalem ucu ile geleceği de duyuruda belirtilen detaylar arasındaydı.

Cihaz kasasında öne çıkan yenilikler ise Samsung'un cihaza eklediği iki Thunderbolt 3 klasmanında olan USB-C girişinin yanı sıra cihazın ayrıca bir normal USB-C portuna sahip olmasıydı. Notebook 9 Pen 2019, bu sayede bağlantı konusunda selefine göre çok büyük bir ilerleme kaydetmiş oluyor. Bununla yetinmeyen Güney Koreli dev, cihaz kasasında yüz tarama ve parmak izi tarayıcısı olmak üzere iki tür biyometrik güvenlik önlemini bir arada sunuyor.

Samsung Notebook 9 Pen tanıtıldı: İşte tüm özellikleri
Samsung, bu genel özellik tablosu dışında detaylara değinmese de yeni modelin 2018 modeli ile aynı çıkış fiyatına sahip olacağı düşünülüyor. Full HD dokunmatik ekran, 8GB'lık bellek ve 256GB SSD'ye sahip olan modelin fiyatı bu varsayıma göre 1.299 dolar olacak.

Asıl büyük haber ise Samsung'un bu özellikleri taşıyan 13.3 inç ekranlı modelin yanı sıra 15 inç ekrana sahip bir Notebook 9 Pen modelini daha duyurmuş olması. Bu model 13.3 inç modele göre aynı ekran çözünürlüğü, batarya, hafıza, SSD kapasitesi ve kasa özelliklerini taşıyor olsa da önemli bir farkla küçük kardeşinden ayrılıyor: 15 inçlik model, dahili Nvidia GeForce MX150 grafik kartını bulunduruyor.

chip.com.tr'nin haberine göre iki cihazın arasında sadece grafik kartının farklılık olarak bulunuyor olması tuhaf bir durum ancak bu durum elbette ki aynı zamanda fiyata da yansıyacak. Samsung'dan yapılan açıklamada Samsung Notebook 9 Pen 2019'un satışa çıkacağı tarih hakkında sadece belirsiz bir "2019" tarihi belirtiliyor. Samsung'un bu notebooklar hakkında daha fazla detayı CES 2019'da açıklaması bekleniyor.

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