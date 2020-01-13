Samsung, MicroLED, QLED 8K ve Lifestyle TV serilerini ilk kez tanıttı

Samsung Electronics Görüntü Sistemleri Başkanı Jong-hee Han, “Tüketiciler her gün ekranları evden çalışmak, evden egzersiz yapmak ve hatta evden alışveriş yapmak için kullanıyor. Yaşam tarzlarımız gelişmeye devam ettikçe, TV ekranı tüketicilere en sevdikleri içeriğe ve istedikleri zaman ve istedikleri yerde gerçek zamanlı bilgilere erişim sağlamak için onlarla birlikte gelişiyor.” dedi.

Samsung, yeni nesil ekran teknolojisini kişiselleştirme yetenekleriyle birleştiren, ev için hazır modüler MicroLED'i tanıttı. 75, 88, 93 ve 110 inç ekran boyutlarıyla MicroLED modelleri farklı farklı ev ve yaşam tarzları için uygun. Yeni 88 ve 150 inç MicroLED modelleri ise herhangi bir duvara tam olarak uyum sağlaması amacıyla çerçevelerin dört tarafını da tamamen kaldıran ultra ince sonsuz tasarımlar sunuyor. Ayrıca tüketiciler, yeni kombinasyonlar oluşturmak ve TV'lerini özel alanlarına uyarlamak için birden fazla MicroLED paneli birbirine de bağlayabiliyor.

Daha yüksek derinlik, daha iyi çözünürlük ve daha yüksek netlik ile 5.000 nitlik bir zirve parlaklığı sunuyor. Ayrıca, kaynağından bağımsız olarak yüksek kalitede içerik sunmak için derin öğrenmeye dayalı yükseltme becerilerinden de yararlanıyorlar.

8K QLED serisi, güçlendirilmiş AI Quantum İşlemci 8K ve tasarım ile genişliyor

Samsung’un amiral gemisi Q950TS QLED 8K TV; ultra ince form faktörü, birinci sınıf 8K görüntü kalitesi ve etkileyici surround sesi bir araya getiren sektörün ilk 8K TV'si. Ayrıca Q950TS, yüzde 99 ekranoranıyla “Infinity Ekranı”nı da sunuyor.

Yapay zekâya sahip 8K Quantum İşlemcisi ile donatılmış olan 8K olmayan içeriği otomatik olarak bozulmamış ve gerçekçi 8K çözünürlüğe yükseltebilen dâhili 8K yapay zekâ, yükseltme ve derin öğrenme yeteneklerine sahip. Uyarlanabilir Resim özelliği sayesinde, ekranı hem ortam koşullarına hem de ayrı görüntülere göre optimize edebiliyor. Ayrıca amiral gemisi ekranının arkasındaki güç merkezi olan AI Quantum İşlemcisi, Samsung'un açık akıllı ev platformu Tizen'e de güç katıyor ve kullanıcıların gelişmiş görüntü kalitesinden diğer bağlı ev fonksiyonlarının kullanılabilirliğine kadar her şeyi deneyimlemelerini sağlıyor.

QLED 8K serisinin görüntü kalitesini ve tasarımdaki gelişmeleri daha da destekleyen 8K ekosistem, YouTube gibi sağlayıcıların 8K içeriği için kesintisiz oynatma sağlamak üzere genişlemeye devam ediyor. AV1 kodek'le daha iyi sıkıştırma oranları sağlanıyor ve HDR10 + teknolojisi, görüntü boyutu, parlaklık optimizasyonu ve kontrast oranı destekleniyor.

Görüntü kalitesi amplifikasyonundan yararlanmak için QLED 8K'nın birinci sınıf ses özellikleri olan Q-Senfoni, Nesne İzleme Sesi + (OTS +) ve Aktif Ses Amplifikatörü kullanılıyor. Bu özellikler, geniş ekran görüntüleme deneyimlerine karşılık gelen boyutsal ve dinamik ses sunarak, sesteki yoğunluğu en üst düzeye taşıyor. Ayrıca CTA “En İyi İnovasyon” kazananı HQ-Q800T soundbar sistemi ile eşleştirildiğinde, TV'nin hoparlörleri ek bir ses kanalı olarak hizmet etmek ve daha dinamik bir ses ortamı oluşturmak için bu sistem ile senkronize oluyor.

Lifestyle TV “The Sero” küresel pazardaki ekran olasılıklarını genişletiyor

Samsung, “The Sero’'nun yaygın bir şekilde tüketicinin beğenisine sunumuyla Lifestyle TV portföyünü de büyütüyor. Kore dilinde “dikey” anlamına gelen Sero, tıpkı bir akıllı telefon veya tablet gibi yatay ve dikey yönler arasında dönme yeteneğine sahip. Geçen yıl Güney Kore'de piyasaya sürülmesinin ardından Samsung 2020 yılında, Sero’yu birçok küresel pazara sunacak.

Sero’nun ekran yönlendirme teknolojisi, içeriği geleneksel yatay biçimlerde ve mobil kullanım için tasarlanmış dikey biçimlerde düzgün ve doğal bir şekilde görüntülemek için kullanıcıların mobil cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuruyor.

Milenyum ve Z kuşağı tüketicilerine yönelik olan Sero, her alanda öne çıkan modern bir tasarıma ve kullanılmadığı zamanlarda farklı ekran özelliklerine sahip.