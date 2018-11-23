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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
23.11.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Samsung, mesleki hastalık mağduru çalışanlarından özür diledi

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Samsung, mesleki hastalık mağduru çalışanlarından özür diledi

Güney Koreli elektronik ve akıllı cihaz üreticisi Samsung, şirketin çip ve ekran üretim hattında istihdam edilen mesleki hastalık mağduru çalışanlarından, 'güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak konusunda başarısız olunduğu' gerekçesiyle özür diledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Samsung Electronics üst yöneticisi Kim Ki-nam, Seul'de düzenlenen basın toplantısında, iş yeri koşullarından ötürü hastalanan işçilerden ve yakınlarından özür diledi. 

Ara buluculuk komitesi tarafından hazırlanan tazminat planına uymak için Samsung'un her türlü çabayı göstereceğini belirten Kim, çalışma ortamında mağdur olan işçiler için son derece üzüntü duyduğunu dile getirdi.

'ŞİRKET BU KONUYLA İLGİLENMEKTE BAŞARISIZ OLDU'

Sputnik'in haberine göre Kim, "Sevgili meslektaşlarım ve aileleri uzun zaman acı çekti ancak şirket daha önce bu konuyla ilgilenmekte başarısız oldu. Samsung, çip ve sıvı kristal ekran üretim hatlarımızda potansiyel sağlık risklerini eksiksiz bir şekilde yönetemedi. Bugün hastalıklardan muzdarip olan işçilerden ve ailelerinden samimi şekilde özür dilemek istiyoruz" dedi. 

Samsung ve mağdur işçilerin temsilcileri arasında, mesleki hastalıkların tazmin edilmesine ilişkin bir anlaşma imzalandı.

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