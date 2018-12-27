Samsung kendi drone'unu mu yapıyor?
Günümüzde hayli yaygınlaşan drone kullanımı, dünya devlerini de harekete geçirdi. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un kendi drone'unu geliştirdiği ortaya çıktı.
Samsung yeni bir drone patenti aldı; bunu biz değil görüntü söylüyor. İnternete sızan bir görüntüde drone taslağı göze çarpıyor ve Samsung imzasını taşıyor. Bugüne kadar Samsung'un drone ürettiği görülmüş şey değil ve 2019 yılında Samsung'un bu alana da el atacağı konuşuluyor.
Peki Samsung'un geliştireceği bir drone nasıl olacak? Öncelikle pervaneleri katlanabilir yapıda olması beklenen bu özel model, her zaman rahatça taşınabilmesi için geliştirilecek. Üzerinde gelişmiş bir kameranın yer alacağı tahmin edilirken, diğer yandan telefon, tablet ve hatta birçok beyaz eşya üzerinden bu drone'un kontrolü mümkün olacak.
Samsung'un yeni drone'larını ne zaman satışa çıkacağını konuşmak için ise oldukça erken.
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