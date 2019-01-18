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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriTeknoloji Samsung kamerayı ekrana gömdü: İşte karşınızda Galaxy A60
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.01.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Samsung kamerayı ekrana gömdü: İşte karşınızda Galaxy A60

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Samsung kamerayı ekrana gömdü: İşte karşınızda Galaxy A60

Samsung'un ekrana gömülü kamerayla gelen ilk telefonu Galaxy A60 ilk kez görüntülendi. Çentiği ekrandan kaldırmak isteyen ve bunun için sadece kamera noktasını ekranda bırakan şirket böylece incelen çerçeveyle birlikte olabildiğince geniş bir ekranı kullanıcıya sunuyor. İşte karşınızda Samsung Galaxy A60...

Samsung, Galaxy A60 ile telefon yelpazesine yeni bir ürün eklemeye hazırlanıyor. Ancak bu telefonun diğer modellerden ufak bir farkı var. Cihazın ekranında çentik yer almazken, bunun yerine sadece ön kameranın ekrana gömülmesi yolu izlenmiş. Yani Samsung telefonlarda nokta çentik döneminin başladığı da söylenebilir. Infinity-O ekrana ev sahipliği yapacak olan Galaxy A60, Snapdragon 660 ve Exynos 9610 olmak üzere iki farklı işlemcili modelden oluşacak. 

Ancak şirkete yakın kaynakların bir iddiasına göre Galaxy A60 olarak habere konu olan bu cihazın diğer adının Galaxy A8s Lite ismini taşıma ihtimali. Elbette bu konuda net bir bilgi henüz bulunmuyor. 

Samsung kamerayı ekrana gömdü: İşte karşınızda Galaxy A60


Fiyatının da uygun olması beklenen Galaxy A60'ın Nisan ayı ortalarında düzenlenecek özel bir etkinlikte dünyaya duyurulması bekleniyor. 

Bu cihazdan önce bilindiği gibi 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde Samsung, yeni amiral telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 Plus ve henüz kesinleşmese de Galaxy S10X'i duyuracak. 

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