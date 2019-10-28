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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.10.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Samsung, İstanbul manzarası eşliğinde ve denizin üstünde pedal çevirtti

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Samsung'un aktif yaşam tarzını benimsemiş olan kullanıcılar için tasarladığı akıllı saati Galaxy Watch Active2 sponsorluğunda Kız Kulesi'nde gerçekleştirilen GalaxyRide etkinliğine katılan sporseverler, İstanbul manzarası eşliğinde ve denizin üstünde pedal çevirdi.

Samsung açıklamasına göre, Samsung Galaxy Watch Active2 sponsorluğunda gerçekleştirilen GalaxyRide etkinliğine katılan sporseverler, Kız Kulesi’nde muhteşem İstanbul manzarasının eşlik ettiği keyifli bir deneyim yaşadı.

Etkinliğe katılanlar denizin üstünde pedallayarak Kız Kulesi’ni video mapping uygulaması ile renklendirdi. Video mapping’i medya sanatçısı Hakan Yılmaz gerçekleştirirken, deneysel besteci Mehmet Ünal da Audio-Visual projesi Under One Minute ile ilk kez GalaxyRide projesinde yer aldı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlik, sporseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Urban Riders eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen GalaxyRide etkinliğinde 4 seansta toplam 750 kişi spor dolu bir gece yaşadı. Etkinliğe katılanlar Galaxy Watch Active2 akıllı saatleriyle kişisel performanslarını anlık olarak takip etme ve toplam yaktıkları kalori miktarını görme imkanı yakaladı.

Gerçekleştirilen yarışmalarda her seansın en çok kalori yakan katılımcısı Özlem Korkar 636.80 metre ile birincilik ödülü olarak Galaxy Watch Active2’ye sahip olurken, ikinci Neslihan Acar ise 636.10 metre ile Urban Riders’tan 50 derslik hediye kazandı.

Hızlı ölçüm yapabilen yeni sağlık sensörleri

Galaxy Watch Active2 günlük aktiviteleri takip edebilmek için kişiye destek olacak özellikleriyle öne çıkıyor. Galaxy Watch Active2, arka kısmında bulunan ve daha hızlı ölçüm yapabilen yeni sağlık sensörleri sayesinde verileri hızla alıp antrenman düzeni belirleyebiliyor.

Galaxy Watch Active2, popüler sağlık uygulaması Samsung Health ile gerçek zamanlı stres düzeyini de takip ediyor ve kullanıcıların günlük değişikliklerle iyi bir yaşam sürmelerine destek oluyor. Uyku, antrenman ve stres yönetimi gibi sağlık hedeflerinden işleri verimli halletmeye kadar birçok konuda yardımcı oluyor. Galaxy Watch Active2, yaşam tarzına uyum sağlıyor ve özelliklerini tasarımıyla birlikte sunuyor. Meditasyon yapmaya vakit ayırmaktan yeniliklerden anında haberdar olmaya kadar farklı amaçlarla kullanılabiliyor.

Galaxy Watch Active2 klasikleşmiş bezeli dijitalleştirerek bir yenilik sunuyor. Dijital hale gelen bezel ile menüler arasında dolaşmak kolaylaşırken, ekran boyutu da artıyor. Kullanıcılar, My Style renk algılama algoritması ile de Galaxy Watch Active2’lerinin dijital kadranını kıyafetlerine göre ayarlayabiliyor. Galaxy Wearable uygulamasında bulunan bu özellik sayesinde, kullanıcılar, kıyafetlerinin fotoğrafını çekip 5 farklı renk düzeni arasından seçim yaparak saatlerinin kadranını saniyeler içinde değiştirebiliyor.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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