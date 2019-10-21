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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.10.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Samsung ‘İnterneti Tadında Kullan’maya davet ediyor

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Samsung ‘İnterneti Tadında Kullan’maya davet ediyor

Samsung, internetin sorumlu kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı ‘İnterneti Tadında Kullan’ isimli dijital farkındalık kampanyası kapsamında, internetin uzun süreli kullanımının yetişkinler ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Dünyada ve Türkiye’de internet kullanım oranları hızlı bir artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen ‘Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın son açıklanan güncel verilerine göre Türkiye’deki internet kullanımı 2019 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %75,3 oldu. Bu oran bir önceki yıl %72,9'du. 

We Are Social araştırma şirketinin 2019 yılı ocak ayı verilerine göre ise Türkiye’de 59 milyon internet kullanıcısı var. Aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 52 milyon. Bu rakamın 44 milyonu internete mobil cihazlar üzerinden bağlanıyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 98’i mobil telefon kullanıyor. Kullanıcılar internette günde ortalama 7 saat geçiriyor. Bu sürenin 2 saat 46 dakikası sosyal medya platformlarında geçiyor. Kullanıcıların internette en çok kullandığı platform ise yüzde 92 oranıyla YouTube. İnternetin kullanımına paralel olarak sosyal medya kullanan kişilerin sayısı da hızlıca yükseliyor. 

İnterneti sorumlu kullanma konusunda toplumsal bir farkındalık yaratmayı amaçlayan kampanya kapsamında sene sonuna kadar ‘Hayatı Kaçırma’ (JOMO-Joy of Missing Out) ve ‘Ekransız Ebeveynlik’ (Screen-Free Parenting), ile ilgili filmler de dijital ortamda paylaşılacak. 

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka & Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Gökpınar, şunları söyledi: “Samsung Electronics Türkiye olarak, kullanıcılara olumsuz etki eden içeriklere karşı mücadele amacıyla iki yıl önce yola çıktığımız ‘Siber Zorba Olma!’ gibi büyük ilgi gören kampanyamızın ardından şimdi de ‘İnterneti Tadında Kullan’ isimli dijital farkındalık kampanyamızı başlatıyoruz. Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından biri olarak ‘İnterneti Tadında Kullan’ isimli dijital filmimizi Samsung’un tüm dijital iletişim kanalları aracılığı ile geniş kitlelere yayarak internetin sorumlu kullanımına yönelik farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Dijital iletişimimiz kapsamında sene sonuna kadar ‘Hayatı Kaçırma’ ve ‘Ekransız Ebeveynlik’ ile ilgili çekeceğimiz filmleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.” 

İnterneti tadında kullanma konusunda görüşlerini paylaşan Psikiyatrist/Psikoterapist Dr. İbrahim Bilgen şu açıklamaları yaptı: “Gün geçtikçe iyi hissetme çabamız bizlerin keyif arama davranışlarına yönelmemize neden oluyor. ‘Hayatı kaçırma korkusu’, kişilerin sosyal medyada iyi gözükmek için çaba sarf edilmiş ‘an’larını paylaşmaları neticesinde bunu izleyenlerin yetersizlik ve değersizlik hissetmeleri durumu olarak öne çıkıyor. Böylece insanlar, diğerlerini gerçekte olduğundan daha iyi duygusal hayatlara sahiplermiş gibi çarpıtılmış bir algıya sahip oluyorlar. Oysa ki bireyin online gördüğü paylaşım, birisinin yaşamının düzenlenmiş bir versiyonudur.

Hayatımızda ilk çağlardan itibaren insanoğlunun, sevilmek, değer ve itibar görmek gibi hayat amaçları hep aynıydı. Şimdi bu amaçlara ulaşma araçlarımız değişti. Ama şimdi en acı olanı ise; ‘iyi hissetmek’ adına bağlandığımız araçlarımızın araçları haline gelmiş olma durumumuz. Türkiye’de bir kişinin internet, sosyal medya, telefon gibi araçlarda ortalama 7 saat zaman geçiriyor. Gerçek hayatın stresinden ve acısından kaçarken sanal bir dünyada iyi hissetme çabamız, gerçek hayata döndüğümüzde ona adapte olmamızı zorlaştırıyor. Bu nedenle de gün geçtikçe kaygı bozuklukları daha da artıyor.” 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman ise şunları söyledi: “Çocukların, çevrimiçi etkinliklerinde karşılaşabileceği riskleri önlemede ve azaltmada, ebeveyn denetimi büyük önem taşıyor. Anne babaların, çocuklarının internet faaliyetlerini gözlemlemesi ve karşılaştığı riskler hakkında çocuklarını zamanında uyarabilmesi gerekli. Bu yüzden anne-babaların; çocuklarının internet kullanımı, sosyal ağlardaki iletişim ve paylaşımların riskleri ve güvenli kullanımı konularında yeterli teknik bilgilere sahip olmaları önemlidir.”

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