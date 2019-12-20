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HaberlerTeknoloji HaberleriSamsung Galaxy Home Mini geliyor, ilk kez CES 2020'de sahneye çıkacak
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.12.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Home Mini geliyor, ilk kez CES 2020'de sahneye çıkacak

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Samsung Galaxy Home Mini geliyor, ilk kez CES 2020'de sahneye çıkacak

Birçok 'şey'in akıllanmaya başladığı günümüzde Nesnelerin İnterneti sayesinde hoparlörler de üzerine düşeni aldı. Akıllanan hoparlörler hem sesli asistan desteğine sahip olduğundan komutları anlıyor ve sizle iletişim kuruyor, hem de Bluetooth bağlantısı sayesinde her yere kablosuz bir şekilde taşınıp müzik keyfi sunuyor. Samsung da bu alanda ürünleriyle dikkat çeken bir isim. Şirketin son ürünü ise Samsung Galaxy Home Mini adını taşıyor ve CES 2020'de duyurusunun yapılması bekleniyor.

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, pek çok teknoloji markası gibi Ocak ayı başında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES 2020 teknoloji fuarını bekliyor. Şirketin pek çok sürprizi olacak; ancak bunlardan biri de Galaxy Home Mini adını taşıyor. Galaxy Home'un minik bir modeli olan Galaxy Home Mini, ilk kez 2019 Samsung Geliştirici Konferansı'nda karşımıza çıkmıştı. 

Hoparlör hakkında net bir bilgi bulunmuyor; detaylarını da yine fuarda göreceğiz. Ancak iki yıl önce duyurusu yapılan Galaxy Home'un dahi henüz satışa sunulmamış olduğunu düşündüğümüzde bu yeni ürün için de kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekebilir. Yani CES 2020'de ortaya çıkan ürünü hemen fuar sonrasında raflarda göremeyebiliriz. 

Galaxy Home, Samsung'un Bixby sanal asistanıyla bir bütün olarak çalışıyor. Ses kalitesi söz konusu olduğunda AKG imzası taşıyan ürün, Apple HomePod'un da en büyük rakiplerinden biri.

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