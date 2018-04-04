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    Samsung Gear S4 hangi yeni özelliklerle geliyor?

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 07:46 | Son Güncelleme:

    Samsung, yeni akıllı saati Gear S4'ün çalışmalarına devam ediyor. Ortaya çıkan patentler ile cihazın henüz geliştirme aşamasında olduğu görülüyor. İşte Samsung Gear S4'de olması beklenen özellikler.

    Samsung'un yeni akıllı saati Gear S4'ün yeni bir çipset ve daha yüksek performans ile gelmesi bekleniyor. Gear S3'e göre daha uzun bir batarya ömrüne sahip olacağı düşünülen cihazın, antreman ve sağlık takip seçeneklerinin de geliştirilmiş olması bekleniyor.

     Samsung Gear S4 hangi yeni özelliklerle geliyor

    Çünkü Samsung'un en büyük rakibi Apple kendi akıllı saatinde bu alana odaklanmış durumda. Bu pazarın 3 trilyon dolar değerinde olduğunu da düşünülünce şirketin bu alana yoğunluk vereceği tahmin ediliyor. Ayrıca Samsung'un Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinde tansiyon ölümü için bir sensör bulunuyor. Bu sistemin Samsung Gear S4'de de olacağı yönünde iddialar bulunuyor. 

    Etiketler: Özellikleri , Fiyatı , Çıkış tarihi
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