Samsung Galaxy Watch ne zaman geliyor?

ZDNet Korea'nın söylediğine göre Samsung'un yeni akıllı saati, 9 Ağustos tarihinde New York'taki etkinlikte Samsung Galaxy Note 9 ile beraber tanıtılacak.

Ayrıca rapor, telefonun 14 Ağustos tarihinde ön sipariş edilebileceğini de iddia ediyor ancak Galaxy Watch için de aynı tarihin geçerli olup olmayacağı bilinmiyor. Saatin gerçek yayım tarihinin yeni phablet telefon ile beraber 24 Ağustos olması mümkün gözüküyor.

Galaxy Watch'un Wear OS veya Samsung'un Tizen yazılımı ile çalışması arasında gidip gelen pek çok söylenti bulunsa da, bu raporda saatin Tizen ile çalışacağı söyleniyor.

Ayrıca bu son rapora göre saat iki farklı boyutta gelecek ve sağlık ile fitness özelliklerine odaklanacak. Saatin fitness ile ilgili etkileyici uygulamalar ile donatılmış olacağı da söyleniyor ancak bunun tam olarak ne anlama geldiği henüz belli değil.

Daha önceki raporlar Galaxy Watch'un IFA 2018'de tanıtılacağını söylüyorlardı ama saatin, uzun bir süredir Galaxy adını taşıyan bir saati ilk defa ürettiği düşünülürse, saatin Galaxy Note 9 ile beraber tanıtılmasının mantıklı olduğu söylenebilir.

Tabi ki her zaman olduğu gibi, bu raporun da şüphe ile incelenmesi lazım ve doğru olsalar bile, ilerleyen tarihlerde değişmeleri mümkün.



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