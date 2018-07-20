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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.07.2018 - 07:34, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Watch ne zaman geliyor?

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Samsung Galaxy Watch ne zaman geliyor?

Samsung'un ya Gear S4 yada Galaxy Watch duyurusunu – henüz ürünün adından emin değiliz – Ağustos ayında yapacağı söyleniyor ancak yeni bir rapor, bu duyurunun beklenenden daha erken gerçekleşebileceğini söylüyor.

ZDNet Korea'nın söylediğine göre Samsung'un yeni akıllı saati, 9 Ağustos tarihinde New York'taki etkinlikte Samsung Galaxy Note 9 ile beraber tanıtılacak.

Ayrıca rapor, telefonun 14 Ağustos tarihinde ön sipariş edilebileceğini de iddia ediyor ancak Galaxy Watch için de aynı tarihin geçerli olup olmayacağı bilinmiyor. Saatin gerçek yayım tarihinin yeni phablet telefon ile beraber 24 Ağustos olması mümkün gözüküyor.

Galaxy Watch'un Wear OS veya Samsung'un Tizen yazılımı ile çalışması arasında gidip gelen pek çok söylenti bulunsa da, bu raporda saatin Tizen ile çalışacağı söyleniyor.

Ayrıca bu son rapora göre saat iki farklı boyutta gelecek ve sağlık ile fitness özelliklerine odaklanacak. Saatin fitness ile ilgili etkileyici uygulamalar ile donatılmış olacağı da söyleniyor ancak bunun tam olarak ne anlama geldiği henüz belli değil. 

Daha önceki raporlar Galaxy Watch'un IFA 2018'de tanıtılacağını söylüyorlardı ama saatin, uzun bir süredir Galaxy adını taşıyan bir saati ilk defa ürettiği düşünülürse, saatin Galaxy Note 9 ile beraber tanıtılmasının mantıklı olduğu söylenebilir.

Tabi ki her zaman olduğu gibi, bu raporun da şüphe ile incelenmesi lazım ve doğru olsalar bile, ilerleyen tarihlerde değişmeleri mümkün.

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