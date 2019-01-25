Samsung Galaxy Watch için yeni güncelleme yayında!
Samsung'un yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch için Güney Koreli şirket yeni bir güncellemeyi kullanıma sundu. Güncelleme, beraberinde bakın ne gibi yenilikler getiriyor?
Samsung Galaxy Watch için önemli bir güncelleme yayınlandı. Bu güncellemeyi saatinize indirdikten sona (yaklaşık 15 MB'lık bir dosya boyutu) numara tekrar arandığında bilgilerin ortadan kaybolması ve VolTE simgesinin kaybolması gibi teknik sorunları ortadan kaldırıyor. Diğer yandan eSIM aktivasyonu da güncelleme öncesine göre stabil bir hale geldi.
Ancak güncelleme, sadece teknik sorunları çözmekle kalmıyor, iyileştirmeler de yapıyor. Örneğin kalp atış hızı sensörünün bu güncelleme ile daha iyi ölçümler yapabilmesi amaçlanmış.
Söz konusu güncelleme, Galaxy Watch’ın hem normal hem de LTE destekli versiyonu için yayında.
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