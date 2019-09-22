Samsung Galaxy Watch Active2 Türkiye'de satışa çıktı

Samsung Electronics, popüler Galaxy akıllı saat ailesinin en yeni üyesi Galaxy Watch Active2’yi satışa sundu. Galaxy ailesinin bir parçası olan Galaxy Watch Active2, tüketicilerin kişisel yaşam tarzlarına yönelik özelleştirme seçenekleri sunmak, sağlıklı bir hayat tarzına bağlantılı yaşam sağlamak için yeni, kullanışlı ve bir önceki modele kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor.

Galaxy Watch Active2, hafif alüminyum ve paslanmaz çelik olmak üzere iki farklı materyal ile geliyor. Her iki model de 44 mm ve 40 mm çapında iki farklı boyutta geliyor. Hafif alüminyum model florlu elastomer (FKM) kayışı ile; sağlam paslanmaz çelik ise deri kayışı ile dikkat çekiyor. Akıllı saatleri farklı kayış ve kadran seçenekleriyle kişiselleştirmek de mümkün.

Dijital hale gelen bezel ile menüler arasında dolaşmak kolaylaşırken, ekran boyutu da artıyor. Kavisli Super AMOLED ekranın bir parçası olan dönen dokunmatik çerçeveyi saat yönünde veya saat yönünün aksine çevirerek ekranlar arasında geçiş yapabilir, favori uygulamalarınızı kolayca seçebilirsiniz. Yenilenen One UI da sade, net ve doğal bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

My Style renk algılama algoritması ile Galaxy Watch Active2’lerinin dijital kadranını kıyafetlerine göre ayarlayabiliyor. Galaxy Wearable uygulamasında bulunan bu özellik sayesinde, kıyafetlerinizin fotoğrafını çekip beş farklı renk düzeni arasından seçim yaparak saatinizin kadranını saniyeler içinde değiştirebiliyorsunuz. Her gün tarzınıza göre ayar yapabiliyor veya favori tarzlarınızı daha sonra kullanmak için kaydedebiliyorsunuz.



Galaxy Watch Active2 sağlık üzerine bazı özelliklere de sahip. Beslenme, antrenman, uyku ve diğer sağlıklı yaşama teşvik eden unsurlar için tavsiyelerde bulunarak yaşam tarzınız için olumlu tercihler yapmanıza yardımcı oluyor. Örneğin, bu akıllı saat 39 farklı antrenmanı manuel olarak takip edebiliyor. Bunların arasından koşma, yürüme, bisiklet, yüzme, kürek, eliptik bisiklet ve dinamik antrenmanı otomatik olarak tespit edilip başlatılıyor. Güncellenen Koşu Koçu ile koşu temponuzu gerçek zamanlı olarak görebiliyor ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan yedi farklı koşu programından yararlanabiliyorsunuz. Galaxy Watch Active2’nin arka kısmında yeni sağlık sensörleri de bulunuyor. Daha hızlı ölçüm yapabilen bu sensörler sayesinde verileri hızla alıp antrenman düzeninizi belirleyebiliyor ve hedefinize ulaşabiliyorsunuz.

Galaxy Watch Active2, popüler sağlık uygulaması Samsung Health ile gerçek zamanlı stres düzeyinizi de takip ediyor. Önceki Galaxy Watch modeline kıyasla, gelişmiş uyku analizi algoritmaları daha sağlıklı uyku düzeni (dört aşamalı uyku ile) elde etmenize yardımcı olarak geceleri dinlenmenizi ve bir sonraki güne hazır hale gelmenizi sağlıyor.

Galaxy Watch Active 2’nin 40 mm alüminyum versiyonu Mat Altın, Mat Gümüş ve Mat Siyah renk seçenekleri 1.599 TL, Galaxy Watch Active2’nin 40 mm paslanmaz çelik versiyonu Altın, Siyah ve Gümüş renk seçenekleri 2.299 TL, Galaxy Watch Active2 40 mm Under Armour Mat Siyah versiyonu ise 1.699 TL fiyat etiketine sahip.

Galaxy Watch Active2’nin 44 mm alüminyum versiyonu Mat Altın, Mat Gümüş ve Mat Siyah renk seçenekleri 1.699 TL, Galaxy Watch Active2’nin 44 mm paslanmaz çelik versiyonu Altın, Siyah ve Gümüş renk seçenekleri 2.499 TL, Galaxy Watch Active2 44 mm Under Armour Mat Siyah versiyonu ise 1.799 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.



