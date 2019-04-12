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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.04.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Watch Active için güncelleme yayında

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Samsung Galaxy Watch Active için güncelleme yayında

Samsung'un geçtiğimiz aylarda San Francisco'da gerçekleştirdiği etkinlikte Galaxy S10 serisi telefonlarla birlikte yeni akıllı saatlerinden Galaxy Watch Active'i de duyurmuştu. Aradan geçen iki ayın ardından şirket, saati için yeni bir güncelleme yayınladı.

Samsung, Unpacked 2019 etkinliğinde duyurduğu akıllı saati Galaxy Watch Active için sürpriz bir güncellemeyi kullanıcılara sundu. 13.38 MB büyüklüğündeki güncellemenin boyutu her ne kadar küçük olsa da, saatin üzerinde pek çok değişikliği de beraberinde getirdiğini söylemek gerekiyor. 

Güncelleme ile gelen yeniliklerin başında saatin pil şarj algoritmasındaki değişiklik dikkat çekiyor. Saat bu sayede daha kısa sürede şarj olabiliyor ve batarya ömrü kısmen daha uzun sürebiliyor. Diğer yandan güncelleme sonrası Galaxy Watch Active, Samsung'un işletim sistemi Tizen 4.0.0.3 sürümünü de kullanmayı sürdürüyor.

1.1 inç'lik ekrana sahip olan Galaxy Watch Active, 320x320 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor ve Gorilla Glass 3 cam teknolojisiyle darbelere karşı koyuyor. Diğer yandan 230 mAh kapasiteli bataryadan güç alan saat Türkiye'de 1199 TL'den satışa sunulmuş durumda.

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