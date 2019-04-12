Samsung Galaxy Watch Active için güncelleme yayında
Samsung'un geçtiğimiz aylarda San Francisco'da gerçekleştirdiği etkinlikte Galaxy S10 serisi telefonlarla birlikte yeni akıllı saatlerinden Galaxy Watch Active'i de duyurmuştu. Aradan geçen iki ayın ardından şirket, saati için yeni bir güncelleme yayınladı.
Samsung, Unpacked 2019 etkinliğinde duyurduğu akıllı saati Galaxy Watch Active için sürpriz bir güncellemeyi kullanıcılara sundu. 13.38 MB büyüklüğündeki güncellemenin boyutu her ne kadar küçük olsa da, saatin üzerinde pek çok değişikliği de beraberinde getirdiğini söylemek gerekiyor.
Güncelleme ile gelen yeniliklerin başında saatin pil şarj algoritmasındaki değişiklik dikkat çekiyor. Saat bu sayede daha kısa sürede şarj olabiliyor ve batarya ömrü kısmen daha uzun sürebiliyor. Diğer yandan güncelleme sonrası Galaxy Watch Active, Samsung'un işletim sistemi Tizen 4.0.0.3 sürümünü de kullanmayı sürdürüyor.
1.1 inç'lik ekrana sahip olan Galaxy Watch Active, 320x320 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor ve Gorilla Glass 3 cam teknolojisiyle darbelere karşı koyuyor. Diğer yandan 230 mAh kapasiteli bataryadan güç alan saat Türkiye'de 1199 TL'den satışa sunulmuş durumda.
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