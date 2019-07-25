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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.07.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Watch Active 2 özellikleri belli oldu

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Samsung Galaxy Watch Active 2 özellikleri belli oldu

Samsung'un beklenen yeni nesil akıllı saatlerinden Galaxy Watch 2 hangi özelliklerle gelecek? Galaxy Note 10 etkinliğinde bu saatlerle de tanışacak mıyız?

Samsung, 7 Ağustos tarihinde büyük bir etkinlik yapacak. Yeni akıllı telefonları ve saatleri bu etkinlikle ilk kez gün yüzüne çıkacak. Ağırlıklı olarak Galaxy Note 10 serisi telefonların konuşulacağı Unpacked adı verilen etkinlikte şirketin bir sürprizi de Galaxy Watch Active 2 model akıllı saatleri olacak. Samsung'un yeni saat modellerinden biri olan Galaxy Watch Active'in kısa sürede yeni bir modelinin duyurulup duyurulmayacağı henüz belirsizliğini koruyor olsa da, şirkete yakın kaynaklar bu seriye yeni bir halkanın ekleneceği konusunda hemfikir görünüyor.

Peki Galaxy Watch Active 2'nin bir önceki modele göre ne farkı olacak? Cihazın 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı modeli bulunacak. Bu modeller sırasıyla 1.2 inç ve 1.4 inç büyüklüğünde ekrana ev sahipliği yaparken, her iki ekran 360×360 piksel çözünürlük sunacak. Her iki cihazın Super AMOLED ekranının Gorilla Glass DX + ile korunacağı belirtilirken, 40 mm’lik model 31 gram, 44 mm’lik model ise 36 gram ağırlığında olacak. Alüminyum veya paslanmaz çelik kasanın MIL-STD 810G dayanıklılık standartlarını karşılayacağı belirtiliyor.

Exynos 9110 işlemciden güç alması beklenen saat, 4 GB dahili hafızaya sahip olacak. 768 MB RAM kullanması beklenen ve aynı zamanda LTE ağ bağlantı standardını da destekleyen Galaxy Watch Active 2, Bluetooth 5.0 teknolojisini de arkasına almış durumda. 

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