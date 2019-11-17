Samsung Galaxy Watch Active 2 incelemesi

Galaxy Watch Active 2’nin paslanmaz çelik versiyonu çok daha şık görünüyor; bunu kabul edelim. Ancak alüminyum versiyona göre daha şık görünmesine karşın fiyatı da biraz daha yüksek seviyede. Bu noktada tercihinizi yaparken iyi düşünmeniz gerekiyor. Alüminyum sürümü 1599 TL'den, paslanmaz çelik sürümü ise (40mm kasalı) 2299 TL'den satılıyor. 44mm kasalı olan sürümün fiyat etiketi ise 2499 TL...







Galaxy Watch Active 2'nin mütevazi kutusunu açtığımızda içinden saat gövdesi, şarj adaptörü, kullanım kılavuzunu buluyorsunuz. Saati kullanmaya başlamak da birkaç dakikanızı alıyor. Kutunun içinden ayrıca bir adet deri kayış çıktığını da söylemeliyiz. Apple Watch'a kıyasla kayışı saate monte etme işlemi biraz daha zor oldu; onu da belirtmemiz gerekiyor.







Saati Galaxy Note 10 Plus ile entegre ettik. Elbette Galaxy Watch Active 2, pek çok telefonla (iOS / Android) çalışabiliyor; Galaxy Note 10 Plus ile de sorunsuz bir şekilde entegrasyon işlemi tamamlanınca, Galaxy Wearable uygulaması üzerinden saati kullanmaya başlıyorsunuz. Telefonunuzda olmaması durumunda Google Play Store üzerinden ilgili uygulamayı kolayca indirebilirsiniz.

Galaxy Watch Active 2’yi Note 10+’a yaklaştırdığımız zaman ekranın alt kısmında bir bilgi penceresi açıldı. Buradan kurulum işlemine başlanıyor. Birkaç dakika içinde kurulum tamamlanıyor ve bu sırada ne saate ne de akıllı telefona 1-2 tıklatma işleminden fazla dokunmadığımızı söylememiz gerekiyor.







Kurulum sırasında işlemleri saat üzerinden yapabiliyorsunuz. Ancak Galaxy Wearable, kullanıcılara daha detaylı bir kullanım sunuyor. Saat, Samsung'un geliştirdiği Tizen tabanlı işletim sistemini kullanıyor. İlk kez kullanmaya başladığınızda bildirimler, saat kadranı, uygulama menüsü ve hatta hızlı ayarlar gibi bir dizi ayara bakmanız gerekecek. Bildirimler kısmı önemli; zira WhatsApp başta olmak üzere hangi uygulamanın size saat üzerinden bildirim göndereceğini baştan belirlemenizde fayda var. Sonrasında dilediğiniz zaman bu ayarı değiştirebilirsiniz elbette.





Gelelim teknik özelliklerine... Samsung Galaxy Watch Active 2, 360x360 piksel çözünürlüğünde 1.4 inçlik Super AMOLED ekrana sahip. Gücünü çift çekirdekli 1.15 Ghz Exynos 9110 yonga setinden alan akıllı saatte 768 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 40 milimetrelik versiyon için 247 mAh, 44 milimetrelik versiyon için ise 340 mAh batarya ile gelen cihaz, kablosuz şarj teknolojisini destekliyor ve ve yazımızın başında belirttiğimiz üzere Tizen işletim sistemini kullanıyor.





Galaxy Watch Active 2, Samsung’un Bixby sanal asistanı aracılığıyla gerçek zamanlı antrenörlüğü destekleyen ilk saat olarak karşımıza çıkıyor. Yeni saat mobil ödeme desteği için Bluetooth 5.0 ve NFC‘nin yanı sıra telefon kullanmadan egzersiz programlarını takip etmek için de GPS barındırıyor. Ekran Gorilla Glass DX Plus ile korunuyor. 40 mm’lik model 31 gram iken 44 mm‘lik model ise 36 gram ağırlığında bulunuyor. Alüminyum veya paslanmaz çelik olarak iki farklı kasa seçeneğiyle sunulan akıllı saat MIL-STD 810G dayanıklılık standartlarını geçmiş bir yapıya sahip.







