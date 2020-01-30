Samsung Galaxy Tab S6 5G tanıtıldı, 5G ilk kez bir tablete girdi

Samsung'un yeni bir tablet üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Ve şirkete yakın kaynakların iddiası doğru çıktı; Güney Koreli teknoloji devi yeni tabletini gün yüzüne çıkardı. Dünyanın ilk 5G teknolojisine sahip tableti olan Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6'dan farklı olarak LTE ve WiFi şeklinde iki model olarak gelmiyor, entegre olarak bir de 5G teknolojisini sunuyor.



10.5 inç'lik ekranla gelen tablet, 2560x1600 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Super AMOLED ekran kullanan tablette AKG destekli dört farklı stereo sistemi konumlandırılırken, cihazın içinde ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama hafızası bulunuyor.



Güney Kore'de bugün itibarıyla satışa sunulması beklenen yeni tabletin fiyatı ise 850 dolar olacak. Cihazın başka hangi ülkelerde satışa çıkacağı ise belirsiz; zira 5G teknolojisinin bulunduğu ülkeler şu an için hayli sınırlı. Bu nedenle Galaxy Tab S6 5G'yi Türkiye'de yakın zamanda beklemiyoruz.



