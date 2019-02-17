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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
17.02.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

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Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Samsung Electronics bugün daha ince ve daha hafif Galaxy Tab S5e’yi tanıttı.

Tablet pazarında Apple’ın iPad serisi ile açık ara bir üstünlüğü olsa da Samsung, Galaxy Tab serisi ile iPad modellerine rakip ürünleri kullanıcılar ile buluşturmaya devam ediyor. Samsung Galaxy Tab S5e ile bunlara bir yenisi daha eklendi.

Tab S5e pratik bir kullanım tarzı sunuyor. 5,5 mm inceliğindeki metal gövdesi ve yalnızca 400 gram ağırlığıyla Tab S5e, ultra taşınabilir ve dayanıklı olmasının yanında kullanıcının günlük yaşantısına kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Tab S5e'nin kullanıcının kendi tarzına göre tercih yapabileceği gümüş, siyah ve altın rengi seçenekleri de bulunuyor. 

14,5 saate kadar uzanan pil ömrü sunan Tab S5e, performansını uzun süre koruyarak kullanıcıya daha fazla oyun oynama, internette gezinme ve video izleme olanağı sunuyor.

Yeni Bixby 2.0’a yer veren ilk Samsung tablet olan Tab S5e, cihazla etkileşime geçilmesi için daha akıllı ve rahat bir yol sunuyor. Ayrıca, bağlantılı seçili ev cihazları için ideal bir kontrol merkezi görevi de görüyor. Böylece ev ortamı sesli komutlarla daha hızlı ve kişiselleştirilmiş olarak kontrol edebiliyor.

 Samsung DeX ve bir klavye (ayrı satılır) ile PC benzeri bir ortam oluşturabiliyor.

Samsung’un simgesi haline gelen Super AMOLED ekran, 16:10 en-boy oranı ve görünmez menü tuşuyla filmleri veya TV dizilerini ayrıntılı bir şekilde izleme olanağı sunuyor. Tab S5e’de bulunan 10,5 inç kenardan kenara ekran, ince çerçeveleri ve yüzde 81,8 ekran-gövde oranıyla içeriklere hayat veren etkileyici bir izleme deneyimi oluşturuyor. Tab S5e ile YouTube Premium hizmetinden 4 ay ücretsiz olarak da faydalanabiliniyor.  YouTube, YouTube Music ve YouTube Gaming’teki en sevilen içerikler etkileyici çözünürlükte sınırsız bir şekilde izlenebiliyor.

Galaxy Tab S5e, 2019’un 2. çeyreğinden itibaren Türkiye de dahil olmak üzere ABD, Almanya ve seçili ülkelerde satışa sunulacak.

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