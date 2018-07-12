Samsung Galaxy Tab S4'ün yeni görüntüleri internete düştü!
Samsung'un bir diğer ilgi çeken ve beklenen tableti Galaxy Tab S4'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
31 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında IFA 2018'de tanıtımı yapılması beklenen Samsung Galaxy Tab S4'ün yine bir görseli sızdırıldı. İlk yayınlanan resimlerden farklı olarak, bu sefer cihaz renginin gri olması dikkat çekti.Fotoğrafta aynı zamanda cihaz uyumlu klavye ve S-Pen'i de görmek mümkün. Tab S4'ü, bir önceki model Tab S3'den ayıran detay S-Pen oldu. Yeni S-Pen'in eskisine nazaran daha yuvarlak hatlara sahip olması da gözlerden kaçmadı.
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