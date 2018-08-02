Samsung Galaxy Tab S4 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
02.08.2018 - 07:27, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Tab S4 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

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Samsung Galaxy Tab S4 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Samsung'un bir süredir beklenen yeni tableti Galaxy Tab S4 nihayet sahneye çıktı. 10.5 inç'lik büyük ekranıyla dikkat çeken tablet bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne olacak?

Samsung yeni tableti Galaxy Tab S4'ü tanıttı. 10.5 inç'lik ekranıyla gelen cihaz Snapdragon 835 işlemciden güç alıyor. Serinin önceki modellerine kıyasla oldukça şık bir tasarıma sahip olan Galaxy Tab S4’te, 10.5 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekran yer alıyor. 16:10 formatındaki bu ekran, 2560×1600 piksel çözünürlük sunuyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB/256GB arttırılabilir depolama kapasitesi ile destekleniyor.

Samsung Galaxy Tab S4 tanıtıldı İşte tüm özellikleri

7300mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken 4 köşedeki hoparlörler AKG tarafından optimize edilmiş. Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 

Galaxy Tab S4 bazı ilklere de sahip. Samsung DeX aksesuarını destekleyen ilk tablet modeli Galaxy Tab S4 oldu. DeX aksesuarına bağlı iken tablet arayüzü masaüstü görünümüne bürünüyor ve Microsoft Office gibi PC tarzı uygulamaları çoklu olarak çalıştırabiliyor. Uygulamalar arasında sürükle-bırak ve kopyala-yapıştır yapılabiliyor. 

Samsung Galaxy Tab S4 tanıtıldı İşte tüm özellikleri

Diğer taraftan HDMI-USB Tip-C dönüştürücü adaptörü ile Samsung DeX üzerinde harici monitör olarak da kullanılabiliyor. Yine daha gelişmiş S Pen ekran kalemi ilk kez bu modelde karşımıza çıkıyor. 

Galaxy Tab S4 modeli 64GB WiFi versiyonu için 700 Avro, LTE versiyonu için 760 Avro, 256GB WiFi versiyonu için 800 Avro ve LTE versiyonu için 860 Avro fiyat etiketi isteniyor. Klavyeli kılıf 150 Avro iken standart kılıf 70 Avro fiyat etiketine sahip. Satışlar 24 Ağustos tarihinde başlıyor.

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