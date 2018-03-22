Samsung Galaxy Tab S3 için Android 8 Oreo güncellemesi!

Samsung, 2018'de daha fazla cihazına Oreo güncellemesi sunacağını söylemişti. Şirket şimdi ise Galaxy Tab S3, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ve Galaxy A5 gibi akıllı telefonlarına Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlayacak. Bu güncelleme Samsung cihazlarının ikinci dalgasının bir parçası olacak.

Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy S8, S8 Plus ve Note 8 için Android Oreo güncellemesi yayınlamıştı.Ancak bu güncellemenin tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alacağa benziyor. Samsung'un bu Android 8.0 Oreo güncelleme dalgasından sonra, 3. bir güncelleme dalgası yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.