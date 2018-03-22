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    Haberler >Teknoloji>Samsung Galaxy Tab S3 için Android 8 Oreo güncellemesi!

    Samsung Galaxy Tab S3 için Android 8 Oreo güncellemesi!

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

    Samsung, Galaxy Tab S3'de dahil olmak üzere bazı Galaxy cihazlarına Android Oreo güncellemeleri yapmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy Tab S3, Android 8.0 Oreo ile çalışırken görüntülendi.

    Samsung, 2018'de daha fazla cihazına Oreo güncellemesi sunacağını söylemişti. Şirket şimdi ise Galaxy Tab S3, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ve Galaxy A5 gibi akıllı telefonlarına Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlayacak. Bu güncelleme Samsung cihazlarının ikinci dalgasının bir parçası olacak.

    Samsung Galaxy Tab S3 için Android 8 Oreo güncellemesi

    Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy S8, S8 Plus ve Note 8 için Android Oreo güncellemesi yayınlamıştı.Ancak bu güncellemenin tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alacağa benziyor. Samsung'un bu Android 8.0 Oreo güncelleme dalgasından sonra, 3. bir güncelleme dalgası yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor. 

    Etiketler: Samsung Galaxy Tab S3 , Samsung , Android 8.0 Oreo , Güncelleme
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