Samsung Galaxy Tab S tanıtıldı, özellikleri belli oldu!
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni tableti Galaxy Tab S6'yı sahneye çıkardı. Peki yeni tablet hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı belli oldu mu?
Galaxy Tab S6'nın Samsung'un 7 Ağustos'taki Galaxy Note 10 etkinliğinde tanıtılması bekleniyordu ancak firma, amiral gemisi tabletini tanıttı. Galaxy Tab S6, Qualcomm Snapdragon 855 yonga setiyle gelen ve piyasadaki en güçlü işlemciyi kullanmasıyla şaşırtan bir tablet. 10,5 inç 2560 x 1600 çözünürlüğe, 16:10 ekran oranına sahip AMOLED ekrana sahip cihazın 7.040mAh kapasiteli bir pili bulunuyor.
Arka yüze baktığımızda, 13MP f/2,2 ana lens ve 5MP f/2,0 lensi görüyoruz. 8MP ön kamera ise 80 derece görüş açısına ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Dahili depolama olarak 128GGB ve 256GB seçenekleriniz bulunuyor. Android 9 Pie ve One UI arayüzle gelen cihaz, microSD kart slotu, USB-C portu, Nano SIM slotu (sadece 4G modelde), her köşede dört hoparlör, cihazın diğer özellikleri arasında bulunuyor.
Çiftli kamerasıyla tablet tarafında şaşırtan model, bağlantı tarafında ise USB-C kullanıyor. Parmak izi sensörü ekranına entegre edilen gelişmiş Android tablet, dikkat çekmeyi başarıyor. Modelde AKG imzalı dörtlü hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği bulunuyor. Tablet DeX özelliğini de taşıyor.
Bu arada Galaxy Note 10'u bekleyenlere, telefonun 7 Ağustos'ta New York'taki Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılacağını hatırlatalım. Tabletin bugün tanıtılması, Samsung'un Unpacked etkinliğinde telefona yoğunlaşmasını sağlayacak.
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