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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.08.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Tab S tanıtıldı, özellikleri belli oldu!

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Samsung Galaxy Tab S tanıtıldı, özellikleri belli oldu!

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni tableti Galaxy Tab S6'yı sahneye çıkardı. Peki yeni tablet hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı belli oldu mu?

Galaxy Tab S6'nın Samsung'un 7 Ağustos'taki Galaxy Note 10 etkinliğinde tanıtılması bekleniyordu ancak firma, amiral gemisi tabletini tanıttı. Galaxy Tab S6, Qualcomm Snapdragon 855 yonga setiyle gelen ve piyasadaki en güçlü işlemciyi kullanmasıyla şaşırtan bir tablet. 10,5 inç 2560 x 1600 çözünürlüğe, 16:10 ekran oranına sahip AMOLED ekrana sahip cihazın 7.040mAh kapasiteli bir pili bulunuyor.

Arka yüze baktığımızda, 13MP f/2,2 ana lens ve 5MP f/2,0 lensi görüyoruz. 8MP ön kamera ise 80 derece görüş açısına ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Dahili depolama olarak 128GGB ve 256GB seçenekleriniz bulunuyor. Android 9 Pie ve One UI arayüzle gelen cihaz, microSD kart slotu, USB-C portu, Nano SIM slotu (sadece 4G modelde), her köşede dört hoparlör, cihazın diğer özellikleri arasında bulunuyor.

Samsung Galaxy Tab S tanıtıldı, özellikleri belli oldu

Çiftli kamerasıyla tablet tarafında şaşırtan model, bağlantı tarafında ise USB-C kullanıyor. Parmak izi sensörü ekranına entegre edilen gelişmiş Android tablet, dikkat çekmeyi başarıyor. Modelde AKG imzalı dörtlü hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği bulunuyor. Tablet DeX özelliğini de taşıyor.

Bu arada Galaxy Note 10'u bekleyenlere, telefonun 7 Ağustos'ta New York'taki Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılacağını hatırlatalım. Tabletin bugün tanıtılması, Samsung'un Unpacked etkinliğinde telefona yoğunlaşmasını sağlayacak.

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