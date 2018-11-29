Samsung Galaxy S9'un yeni modeli görüntülendi!
Galaxy S10'nun tanıtımına az bir süre kala Samsung sürpriz bir adım attı. Güney koreli şirket Galaxy S9 ve S9 Plus için buz mavisi seçeneğini ortaya çıkardı.
Kısa bir süre önce Güney kore ve Çin'de kullanıcılara sunulan Buz Mavisi Galaxy S9, alınan karar ile birlikte Avrupada da satılacak. Gelecek ay raflardaki yerini alması beklenen telefon İlk olarak Almanya'da satışa çıkacak.
Başlangıç fiyatı Galaxy S9 için 849 Euro S9 Plus için ise 949 Euro olarak belirlenirken cihazın 128 GB'lık dahili depolama alanı Güney Kore ve Çin'de, 64 GB'lık versiyonu ise Avrupa'da satılacak.
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