Samsung Galaxy S9'larda can sıkan sorun

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
08.04.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S9'larda can sıkan sorun

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Samsung Galaxy S9'larda can sıkan sorun

Bazı Galaxy S9 sahipleri, kaçırdıkları çağrılarla ilgili herhangi bir uyarı görmediklerini söylüyor.

Galaxy S9 veya S9 Plus'ta cevapsız bıraktığınız çağrılarla ilgili hiçbir uyarı görmüyor musunuz? Bu konuda yalnız değilsiniz. Çift SIM kartlı Galaxy S9 veya S9 Plus sahiplerinin bazıları, kaçırılan çağrılarla ilgili uyarıların bazen görüntülenmediğini söylüyor.

Sorunun Galaxy S9 ve S9 Plus'ın ikisinde birden yaşanıp yaşanmadığı pek açık değil. Bunun yanında sorun, her çift SIM kartlı telefonda yaşanmıyor. Bazı kullanıcılar, dahili çağrı kimliği ve istenmeyen çağrılardan korunma işlevlerini devre dışı bırakarak sorunu çözdüklerini söylüyorlar. Ancak görünüşe göre bu ayarlarla oynamak, sorunları her zaman çözmüyor. Zaten önemli bir işlevi kapatmak, gerçek bir çözüm olmayacaktır.

Galaxy S9'un yeni aldığı bir güncellemeye rağmen sorunun sürdüğü söyleniyor. Dolayısıyla ya Samsung'un sorundan haberi yok ya da kullanıcılardan yeteri kadar ses çıkmadığı için firma harekete geçmedi.

Çağrı kimliği ve spam koruması işlevlerini devre dışı bırakmak, yukarıda da söylediğimiz gibi sorunu çözebiliyor. Buna ek olarak Sammobile, geçici bir çözüm olarak bu üçüncü parti uygulamadan da faydalanabileceğinizi söylüyor.

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