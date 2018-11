Samsung Galaxy S9'lara yeni bir özellik daha!

İlk olarak Galaxy S7'de kullanılan Always On Display, telefonun ekranı "kapalıyken" bile saat, tarih, pil durumu, uyarılar gibi bilgileri ekranda göstermeye yarıyor. Yani bunları görmek için ekranı açmak zorunda kalmıyorsunuz.

Yeni eklenen "Tap to Show" işlevi ise Always On Display'i ekrana iki kez dokunarak açmanıza izin veriyor. Böylece Always On Display'i kapalı tutabiliyor, sadece dilediğinizde açabiliyorsunuz. Bu işlev gelmeden önce Always On Display'i ya sürekli olarak açık tutmanız ya da işlevin açık olacağı saatleri seçmeniz gerekiyordu.

"Tap to Show" büyük bir yenilik değil ancak pilden bir miktar tasarruf etmek isteyenleri sevindirebilir. Always On Display'deki bir başka yenilik, simgelerin renkli gösterilebilecek olması.