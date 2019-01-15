Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S7 için flaş güncelleme
Samsung, iki telefonu Galaxy S7 ve Galaxy S9 için önemli bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, bu telefonlar için güvenlik alanında bir dizi değişiklik yapıyor.
Galaxy S7 ve Galaxy S9 için önemli bir güncelleme yayınlandı. Bu ay itibariyle kullanıcılara sunulan güncelleme arka kameradaki teknik sorunlar için iyileştirme yaparken, diğer yandan ön kamera kullanılırken arkada ışık olması durumunda yüz parlaklığının artırıldığı bir iyileştirme de yapmış oldu.
Güncellemeyi telefonunuza indirmek için telefonunuzun Ayarlar bölümüne şu an girebilirsiniz.
Eğer bu güncellemeyi cihazınızda görmezseniz endişelenmeyin; kademeli olarak yayınlanmasından dolayı önümüzdeki günler tekrar Ayarlar'dan güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.
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