Samsung Galaxy S20 ne zaman tanÄ±tÄ±lacak? Tarih belli oldu

Samsung Unpacked 2020 etkinliÄŸi kapsamÄ±nda ÅŸirketin yeni telefonlarÄ± ortaya Ã§Ä±kacak. Bu etkinlik ise Åžubat sonunda baÅŸlamasÄ± planlanan Mobil DÃ¼nya Kongresi'nden Ã§ok daha Ã¶nce duyurulacak. Samsung'tan yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 11 Åžubat tarihinde Galaxy S20 serisinin duyurusu yapÄ±lacak. Ancak yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada etkinliÄŸin nerede dÃ¼zenleneceÄŸine dair bir bilgi verilmedi. Åžirketin geÃ§en yÄ±llar olduÄŸu gibi bu yÄ±l da New York'u tercih etmesi kuvvetle muhtemel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Â



Peki yeni Samsung telefonlar nasÄ±l olacak? Samsung'un resmi Twitter kanalÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan videoya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu konuda net bir ÅŸey Ã¶ÄŸrenebilmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ancak ÅŸirkete yakÄ±n kaynaklardan sÄ±zan bigilere gÃ¶re geÃ§en yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de Samsung Ã¼Ã§ farklÄ± Galaxy S20 modelinin duyurusunu yapacak: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20e.Â

Ancak telefonlarÄ±n Ã¶zellikleriyle ilgili ÅŸimdilik kesin bir bilgi bulunmuyor.Â



