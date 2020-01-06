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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber GiriÅŸ: 06.01.2020 - 08:57,Son GÃ¼ncelleme:/

Samsung Galaxy S20 ne zaman tanÄ±tÄ±lacak? Tarih belli oldu

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Samsung Galaxy S20 ne zaman tanÄ±tÄ±lacak? Tarih belli oldu

Samsung'un bu yÄ±la damga vurmasÄ± beklenen yeni akÄ±llÄ± telefon serisi Galaxy S20'nin ne zaman duyurulacaÄŸÄ± belli oldu. Åžirket, Mobil DÃ¼nya Kongresi'nden gÃ¼nler Ã¶nce yeni oyuncaklarÄ±nÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karacak.

Samsung Unpacked 2020 etkinliÄŸi kapsamÄ±nda ÅŸirketin yeni telefonlarÄ± ortaya Ã§Ä±kacak. Bu etkinlik ise Åžubat sonunda baÅŸlamasÄ± planlanan Mobil DÃ¼nya Kongresi'nden Ã§ok daha Ã¶nce duyurulacak. Samsung'tan yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 11 Åžubat tarihinde Galaxy S20 serisinin duyurusu yapÄ±lacak. Ancak yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada etkinliÄŸin nerede dÃ¼zenleneceÄŸine dair bir bilgi verilmedi. Åžirketin geÃ§en yÄ±llar olduÄŸu gibi bu yÄ±l da New York'u tercih etmesi kuvvetle muhtemel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Â 

Peki yeni Samsung telefonlar nasÄ±l olacak? Samsung'un resmi Twitter kanalÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan videoya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu konuda net bir ÅŸey Ã¶ÄŸrenebilmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ancak ÅŸirkete yakÄ±n kaynaklardan sÄ±zan bigilere gÃ¶re geÃ§en yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de Samsung Ã¼Ã§ farklÄ± Galaxy S20 modelinin duyurusunu yapacak: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20e.Â

Samsung Galaxy S20 ne zaman tanÄ±tÄ±lacak Tarih belli oldu

Ancak telefonlarÄ±n Ã¶zellikleriyle ilgili ÅŸimdilik kesin bir bilgi bulunmuyor.Â 

Yapay zeka â€˜engelâ€™leri ortadan kaldÄ±rÄ±yorGoogle, Ä°sviçreâ€™nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Googleâ€™Ä±n daveti üzerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z etkinlikte gelecekte iÅŸsizliÄŸe sebep olmasÄ±ndan korkulan yapay zeka teknolojisinin aslÄ±nda insanlÄ±k için ne kadar faydalÄ± olabileceÄŸi anlatÄ±ldÄ±, engellilerin günlük hayatÄ±nÄ± nasÄ±l kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± örneklerle masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.
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