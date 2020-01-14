Samsung Galaxy S20 için geri sayım: Özellikleri nasıl olacak?

Samsung, geçen yıl bu dönemlerde duyurduğu Galaxy S10 serisi telefonlarıyla ses getirmişti. Galaxy S10'larda 8 GB RAM kullanılırken, Galaxy S10 Plus'ta ise 12 GB RAM tercih edilmişti. Yeni yılda ise Galaxy S20 için Samsung gün sayıyor. Henüz kesinlik kazanmamış olsa da Galaxy S20 serisinin tüm cihazlarında minimum 12 GB RAM olacağı düşünülüyor. Ancak geçen yıldan farklı olarak Samsung, özel bir 'e' modeli duyurmayacak. Yani Galaxy S10e gibi Galaxy S20e gibi bir model görmeyeceğiz.



Samsung'un 16 GB RAM'e sahip bir Galaxy S20 Plus modeli çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor. Ancak bu haliyle bile daha yüksek seviye bir RAM kullanan telefon piyasada bulunmuyor.



Qualcomm'un Snapdragon 865 ve Exynos 9830 işlemcilerinden güç alması beklenen Galaxy S20 serisinin Exynos işlemcili olan modelleri Avrupa'da satılacak. Yani Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisini kullanan Galaxy S20'yi ülkemizden temin etmemiz söz konusu olmayacak.



