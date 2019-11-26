Samsung Galaxy S11'e ait ilk görüntüler ortaya çıktı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un gelecek yıl Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde duyurmayı planladığı yeni akıllı telefonu Galaxy S11'e ait ilk görüntüler ortaya çıktı.
Samsung'un gelecek yıla damga vurması beklenen yeni akıllı telefonlarından Galaxy S11, ilk kez gün yüzüne çıktı. CAD render görüntüleri eşliğinde internete sızan Galaxy S11, bir önceki telefona göre tasarımda büyük bir farklılık getirmiyor. Görüntülere dikkatlice bakıldığında bu cihazın Galaxy S11'den öte Galaxy S11e olduğunu dile getirenler de yok değil.
Ekranda dikkati çeken detaylardan ilki Galaxy S11e'de de ön kameranın ortaya yerleştirileceği. Öte yandan ekran, kenarlara doğru kavisli hatta sahip olacak.
Galaxy S11e'nin ekran boyutu şu ana kadar bilinenler arasında değil. Fakat eğer doğruysa, ekran boyutu 6.2 inç ila 6.3 inç arasında olabilir. Telefonun çevresinde ise 3.5 mm kulaklık girişi bulunmayacak.
Galaxy S11e'nin arka kamerasında ana kameranın 108 MP olacağı söyleniyor. 3'lü kamera diziliminin yer alacağı telefonda, Exynos 990 / Snapdragon 865 işlemci paketi kullanılacak. Ayrıca batarya da 3900 mAh kapasitesinde olacak.
İlerleyen günlerde gelecek yeni sızıntılar ışığında Galaxy S11'i daha yakından tanıma şansımız olacak.
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