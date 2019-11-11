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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.11.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S11, Space Zoom kamerasıyla geliyor

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Samsung Galaxy S11, Space Zoom kamerasıyla geliyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Note 10 serisinin ardından bu kez rotayı Galaxy S11'e çevirdi. Şirketin gelecek yıla damga vurması beklenen yeni telefonlarının en dikkat çeken özelliği ise Space Zoom teknolojisini kullanan kamerası olacak.

Galaxy S10 serisinin bir sonraki sürümü olacak olan Galaxy S11, Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde dünyaya duyurulacak. En azından beklenti, bu yönde. Ancak yeni telefonlarda kullanılacak işlemci belli oldu. Samsung'un kendi geliştirmekte olduğu en yeni mobil işlemcisi Exynos 990, Galaxy S11'e güç verecek.

Kamera tarafında ise Samsung'un bir sürprizi var. Şirket, yeni telefonlarına Space Zoom isminde yeni bir özellik ekleyecek. Peki nedir Space Zoom?

Galaxy S11'in kamerası için "Hubble" kod adını kullanan Samsung, muhtemelen telefonda yer alacak 108 megapiksel sensörle beraber üst seviye zum yeteneği sunacak kullanıcılara. 5x'e kadar kayıpsız zum planları içinde olan Samsung'dan buna ilişkin bir de patent örneği ortaya çıktı.

Galaxy S11'in halihazırda kod adının "Picasso" olduğu düşünüldüğünde, iyi fotoğraf yeteneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

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