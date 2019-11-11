Samsung Galaxy S11, Space Zoom kamerasıyla geliyor
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Note 10 serisinin ardından bu kez rotayı Galaxy S11'e çevirdi. Şirketin gelecek yıla damga vurması beklenen yeni telefonlarının en dikkat çeken özelliği ise Space Zoom teknolojisini kullanan kamerası olacak.
Galaxy S10 serisinin bir sonraki sürümü olacak olan Galaxy S11, Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde dünyaya duyurulacak. En azından beklenti, bu yönde. Ancak yeni telefonlarda kullanılacak işlemci belli oldu. Samsung'un kendi geliştirmekte olduğu en yeni mobil işlemcisi Exynos 990, Galaxy S11'e güç verecek.
Kamera tarafında ise Samsung'un bir sürprizi var. Şirket, yeni telefonlarına Space Zoom isminde yeni bir özellik ekleyecek. Peki nedir Space Zoom?
Galaxy S11'in kamerası için "Hubble" kod adını kullanan Samsung, muhtemelen telefonda yer alacak 108 megapiksel sensörle beraber üst seviye zum yeteneği sunacak kullanıcılara. 5x'e kadar kayıpsız zum planları içinde olan Samsung'dan buna ilişkin bir de patent örneği ortaya çıktı.
Galaxy S11'in halihazırda kod adının "Picasso" olduğu düşünüldüğünde, iyi fotoğraf yeteneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle