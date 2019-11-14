Samsung Galaxy S11 ön kamerasıyla büyük bir sürpriz hazırlığında
Samsung'un gelecek yıl başlarında Mobil Dünya Kongresi öncesinde tanıtması beklenen yeni amiral telefonu Galaxy S11'in özellikleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Şirketin özellikle kamera tarafında kullanıcıları bekleyen sürprizleri olacak.
Samsung'a yakın kaynaklardan biri olan Univrselce, Galaxy S11 model telefonlarla ilgili önemli ipuçları paylaştı. Özellikle de Galaxy S11'in kameralarına odaklanan kaynağa göre şirket, kullanıcıların ilgisini çekecek bir sürpriz hazırlığında bulunuyor. UniverseIce sızıntıları paylaşmaktan bir adım ileri giderek, Samsung Galaxy S11'in bir çizimini de oluşturdu. Sızan bilgilere dayanan bu çizimin resmi bir özelliği yok, ancak yeni telefonlarla ilgili fikir vermesi açısından da önemli.
Samsung'un Galaxy S11 serisi telefonlarında ön kamera deliğini ortaya taşıdığı görülüyor. En azından konsept görüntü bunu gösteriyor. Ancak Samsung, bu görüntüleri elbette doğrulamadı ve şimdilik bu konsept görüntüler bir iddia olmanın ötesine geçemiyor.
Şubat ayında tanıtılması beklenen telefonun özellikleri o güne dek yavaş yavaş ortaya çıkacak ve daha kesin bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
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