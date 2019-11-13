Samsung Galaxy S11 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy S11 serisi yeni telefonlarıyla gelecek yıl başlarında boy gösterecek. Peki 2020 yılına damga vurması beklenen yeni telefonlar nasıl olacak?
Gelecek yıl Mobil Dünya Kongresi'nde veya öncesinde tanıtılması beklenen (Şubat ayı sonu gibi) Galaxy S11 serisi yeni telefonlarla ilgili şirkete yakın kaynaklardan önemli sızıntılar geldi. Henüz Samsung'un adını dahi anmadığı yeni telefonlarının bu yıl tanıtılan Galaxy S10 serisinde olduğu gibi üç farklı modelde gelmesi bekleniyor. Bunlar yine ekran boylarıyla farklı olacak: 6.4 inç, 6.7 inç ve 6.9 inç... Ekranlarla ilgili dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonların hepsinin kavisli bir ekrana sahip olacak olması...
Samsung'a yakın kaynakların iddiası, telefonların iki küçük modelinin 5G ve LTE/4G modellerinin olacağına işaret ediyor. En büyük olan "Plus" modeli ise yalnızca 5G seçeneğiyle gelecek.
Bunun yanında bir başka kaynak olan XDA Developers, Galaxy Camera uygulamasında 108MP çözünürlükten bahsedildiğini keşfetti. Bu, gelecekteki Samsung telefonlarından birinin bu sensör çözünürlüğüyle gelebileceğini gösteriyor. Bu cihazın Galaxy S11 serisinde olabileceği düşünülüyor.
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