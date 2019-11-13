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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.11.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S11 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

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Samsung Galaxy S11 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy S11 serisi yeni telefonlarıyla gelecek yıl başlarında boy gösterecek. Peki 2020 yılına damga vurması beklenen yeni telefonlar nasıl olacak?

Gelecek yıl Mobil Dünya Kongresi'nde veya öncesinde tanıtılması beklenen (Şubat ayı sonu gibi) Galaxy S11 serisi yeni telefonlarla ilgili şirkete yakın kaynaklardan önemli sızıntılar geldi. Henüz Samsung'un adını dahi anmadığı yeni telefonlarının bu yıl tanıtılan Galaxy S10 serisinde olduğu gibi üç farklı modelde gelmesi bekleniyor. Bunlar yine ekran boylarıyla farklı olacak: 6.4 inç, 6.7 inç ve 6.9 inç... Ekranlarla ilgili dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonların hepsinin kavisli bir ekrana sahip olacak olması...

Samsung'a yakın kaynakların iddiası, telefonların iki küçük modelinin 5G ve LTE/4G modellerinin olacağına işaret ediyor. En büyük olan "Plus" modeli ise yalnızca 5G seçeneğiyle gelecek.

Bunun yanında bir başka kaynak olan XDA Developers, Galaxy Camera uygulamasında 108MP çözünürlükten bahsedildiğini keşfetti. Bu, gelecekteki Samsung telefonlarından birinin bu sensör çözünürlüğüyle gelebileceğini gösteriyor. Bu cihazın Galaxy S11 serisinde olabileceği düşünülüyor.

Bu kameralar sizi gizleyerek izleyecekHitachi'nin geliştirdiği ve yaygınlaşması beklenen yeni bir teknoloji, vatandaşların mağazalardaki davranışlarını analiz edip pazarlama strateji oluşturulmasına destek oluyor. Bunu yaparken ise yüzünüzü ve bedeninizi buzluyor.
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