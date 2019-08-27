Samsung Galaxy S11 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, bu yıl Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus model amiral telefonlarını duyurdu, yılı kapattı. Şirket, Galaxy A serisine yönelirken, diğer yandan da gelecek senenin ilk çeyreğinde Galaxy S11 serisini duyurmayı planlıyor. Peki yeni Samsung telefonlar hangi özelliklerle gelecek?
Samsung, Galaxy Note 10 serisi telefonlarıyla çıtayı biraz daha yükseltti. Telefon pazarında rekabet iyiden iyiye kızışırken, yeni telefonlarla ilgili en çok eleştiri alan nokta yüksek fiyatlar oldu. Galaxy Note 10'un satışına henüz başlayan Samsung, gelecek yıl da Galaxy S11 serisi telefonlarıyla boy gösterecek. Tanıtım tarihi henüz belli olmasa da, cihazları en erken şubat ayı içinde bekliyoruz. Hal böyle olunca cihazın özellikleri belli değil; ancak Samsung'a yakın kaynaklardan sızan bilgiler doğrultusunda yeni telefonlara dair bazı önemli ipuçları bulunuyor.
Örneğin kulaklık girişinin bu modellerde hiç bulunmayacağı söylenebilir. 3.5 mm standart kulaklık girişinin kaldırılmasıyla kullanıcılar ya Bluetooth kulaklık kullanacak, ya da USB-C girişini kullanarak kulaklığının bağlantısını yapabilecek. Zaten Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ta da bu kulaklık girişlerine yer verilmedi.
Galaxy S11'in daha büyük bir ekranla gelmesi, haliyle de daha büyük bir bataryadan enerji alması söz konusu. Şirkete yakın kaynakların iddiası, Galaxy S11'lerin 4000 mAh batarya kullanacağına dikkat çekiyor. Galaxy S10'larda batarya kapasitesi 3400 mAh.
Galaxy S11, ekranı büyük olmakla birlikte Galaxy S10'a kıyasla daha ince bir tasarıma sahip olacak. Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisinin ön kamerası, ekranın üzerindeki bir delikte bulunuyor. Ancak Note 10, deliği sol üst köşe yerine üstte merkeze yerleştiriyor. Kamera konumu, kullanım açısından çok önemli olmayabilir ancak Galaxy S11'in de ön kamera yuvası, ortaya taşınabilir. Böylece telefon modellerini ayırmak, dışarıdan bakıldığında daha kolay olabilir. Samsung, amiral gemilerinin kameralarını geliştirmeye önem verdiğinden, Galaxy 11'in daha çok kamerayla geldiğini görebiliriz.
Galaxy Note 10 serisinde olduğu gibi Galaxy S11'de de 5G desteğine sahip özel bir model bulunacak. Ancak bu modelin ülkemize gelmesi beklenmiyor.
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