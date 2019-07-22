Samsung Galaxy S11 nasıl olacak?
Samsung'un Galaxy Note 10'un ardından gelecek yıl duyurmayı planladığı Galaxy S11 serisi amiral telefonlarıyla ilgili ilk bilgiler internete sızmaya başladı.
Samsung'un şubat ayında Unpacked etkinliği kapsamında San Francisco'da düzenlediği etkinlikte dünyaya duyurduğu Galaxy S10 serisi telefonlar, şirketin bugüne dek piyasaya sürdükleri en iyi telefonları olma özelliğine sahip. Ağustos ayı başlarında yapılacak Galaxy Note 10 lansmanı ile birlikte çıtayı bir üst seviyeye taşıması beklenen şirketin gelecek yılki ilk hedefi ise Galaxy S11 olacak.
Henüz tanıtılmasına aylar olan Galaxy S11'le ilgili internete sızan ilk bilgi ise cihazda kullanılacak RAM'le ilgili. Şirketin, ilk kez bir telefonunda 12 GB LPDDR5 mobil DRAM kullanma ihtimali söz konusu.
Samsung, bu yeni RAM'in bugünkü üst seviye telefonlarda bulunan LPDDR4X'ten "1,3 kat hızlı olduğunu" söylüyor. 12GB RAM paketlerinde birleştirilen yeni DRAM, bir saniyede 44GB veri transferi yapabiliyor. Samsung, yeni RAM'in 5G ve yapay zeka için de optimize edildiğini belirtiyor. Buradan firmanın gelecekteki telefonlarının, şaşırtıcı olmayan bir biçimde, 5G ile geleceği de anlaşılıyor.
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