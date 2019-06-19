Samsung Galaxy S11 nasıl olacak?
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un gelecek yıl tanıtacağı Galaxy S11, şirketin Galaxy Note 10'un ardından satışa sunacağı yeni telefonu olacak ve pek çok yeni özellikle birlikte gelecek. Cihazın karşımıza çıkmasına aylar var; ancak Galaxy S11'de bulunması beklenen iki özellik bugünden belli oldu bile!
Samsung, önümüzdeki haftalarda Galaxy Note 10'un resmi duyurusunu yapmak için kolları sıvamış durumda. Şirket, bugünlerde daha çok bu cihazıyla ilgilenirken, diğer yandan gelecek yıl başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S11'le ilgili ilk bilgiler de internete sızmaya başladı.
Galaxy S11'in Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacağı konuşulurken, diğer yandan 5G modeme de sahip olacağı ve 5G desteğinin Galaxy S11'lerde bir standart olacağı söyleniyor. Galaxy S10 serisinde 5G desteğini sadece Galaxy S10 5G modeli sağlıyor; serinin diğer telefonlarında ise bu çip bulunmuyordu.
İşlemci tarafına döndüğümüzde halihazırda ABD için üretilen Galaxy S10’da kullanılan Snapdragon 855, birinci nesil 7 nm olarak üretilirken küresel modelde 8 nm’lik Exynos 9820 kullanılıyor. Galaxy S11 söz konusu olduğunda ise Snapdragon 865 işlemciyle karşılaşabiliriz.
DDR5 RAM'le gelmesi beklenen Galaxy S11'le ilgili bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı.
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