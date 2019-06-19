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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.06.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S11 nasıl olacak?

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Samsung Galaxy S11 nasıl olacak?

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un gelecek yıl tanıtacağı Galaxy S11, şirketin Galaxy Note 10'un ardından satışa sunacağı yeni telefonu olacak ve pek çok yeni özellikle birlikte gelecek. Cihazın karşımıza çıkmasına aylar var; ancak Galaxy S11'de bulunması beklenen iki özellik bugünden belli oldu bile!

Samsung, önümüzdeki haftalarda Galaxy Note 10'un resmi duyurusunu yapmak için kolları sıvamış durumda. Şirket, bugünlerde daha çok bu cihazıyla ilgilenirken, diğer yandan gelecek yıl başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S11'le ilgili ilk bilgiler de internete sızmaya başladı. 

Galaxy S11'in Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacağı konuşulurken, diğer yandan 5G modeme de sahip olacağı ve 5G desteğinin Galaxy S11'lerde bir standart olacağı söyleniyor. Galaxy S10 serisinde 5G desteğini sadece Galaxy S10 5G modeli sağlıyor; serinin diğer telefonlarında ise bu çip bulunmuyordu.

İşlemci tarafına döndüğümüzde halihazırda ABD için üretilen Galaxy S10’da kullanılan Snapdragon 855, birinci nesil 7 nm olarak üretilirken küresel modelde 8 nm’lik Exynos 9820 kullanılıyor. Galaxy S11 söz konusu olduğunda ise Snapdragon 865 işlemciyle karşılaşabiliriz. 

DDR5 RAM'le gelmesi beklenen Galaxy S11'le ilgili bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı.

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