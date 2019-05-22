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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji
22.05.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10'un yeni renk seçeneği çok konuşulacak

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Samsung Galaxy S10'un yeni renk seçeneği çok konuşulacak

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Galaxy S10, yeni renk seçeneği ile beraber kullanıcıların beğenisini tekrar kazanmak istiyor.

Birçok telefon üreticisi cihazlarını piyasaya sürdükten sonra onları yeni renk seçenekleri ile tekrar kullanıcılarla buluşturuyor. Bununla beraber telefona olan ilgiyi tekrar arttırarak satış rakamlarının yükselmesi hedefleniyor.  

Samsung bu politikayı son olarak Galaxy S10 için uygulayacak. Çinli şirket geçtiğimiz aylarda duyurulan model için Kardinal Kırmızısı adında yeni bir renk seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt‏ tarafından paylaşılan yeni rengin ne zaman kullanıcılarla buluşacağı ise henüz bilinmiyor. 

Samsung Galaxy S10un yeni renk seçeneği çok konuşulacak

Samsung'un aynı şekilde piyasaya sunduğu kırmızı renk cihazlara baktığımızda o modellerin Avrupa'da satışa çıkmadığını görüyoruz. Kardinal kırmızısı Galaxy S10 için ise ne gibi bir yol izleneceği merak konusu. 

Samsung Galaxy S10e'yi inceledikSamsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy S10e Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung'un bu yeni oyuncağını sıcağı sıcağına inceledik.
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