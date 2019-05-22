Samsung Galaxy S10'un yeni renk seçeneği çok konuşulacak
Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Galaxy S10, yeni renk seçeneği ile beraber kullanıcıların beğenisini tekrar kazanmak istiyor.
Birçok telefon üreticisi cihazlarını piyasaya sürdükten sonra onları yeni renk seçenekleri ile tekrar kullanıcılarla buluşturuyor. Bununla beraber telefona olan ilgiyi tekrar arttırarak satış rakamlarının yükselmesi hedefleniyor.
Samsung bu politikayı son olarak Galaxy S10 için uygulayacak. Çinli şirket geçtiğimiz aylarda duyurulan model için Kardinal Kırmızısı adında yeni bir renk seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt tarafından paylaşılan yeni rengin ne zaman kullanıcılarla buluşacağı ise henüz bilinmiyor.
Samsung'un aynı şekilde piyasaya sunduğu kırmızı renk cihazlara baktığımızda o modellerin Avrupa'da satışa çıkmadığını görüyoruz. Kardinal kırmızısı Galaxy S10 için ise ne gibi bir yol izleneceği merak konusu.
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