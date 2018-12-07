Samsung Galaxy S10'un yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Samsung'un yeni telefonu Galaxy S10'a ait yeni görüntüler birbiri ardına internete sızdı. Bakın yeni telefonun tasarımı ve özellikleri nasıl olacak?
Sızıntılarıyla ismi hayli bilinen Ice Universe, Galaxy S10’un arka panelini gözler önüne seren bir taslak görseli paylaştı. Samsung’a yakın kaynaklarca elde edilen bilgilere göre hazırlanan taslaklar ile birlikte, standart Galaxy S10 modelinin çift arka kamera kurulumu ile karşımıza çıktığını görmekteyiz.
Ice Universe tarafınca aktarılan bilgilere göre standart S10 modelinin ön panelinde ise daha önceki günlerde gördüğümüz gibi bizleri ekranın içine gömülü çift ön kamera kurulumu karşılayacak.
Tüm bunların haricinde S10 Lite modeli hakkında da bir takım önemli bilgiler paylaşan Universe, paylaşmış olduğu bilgiler doğrultusunda Lite modelin tek ön ve çift arka kameraya sahip olacağını da müjdeledi. Böylece 4 farklı modelinde 4 farklı kamera tasarımı ile lanse edilecek olan Galaxy S10 serisi oldukça iddialı geliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle