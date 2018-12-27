Samsung Galaxy S10'un yeni bir özelliği ortaya çıktı
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un beklenen telefonlarından Galaxy S10, Galaxy A8s ile birlikte kullanıcılara sunulan bir özelliği bünyesinde barındıracak. İşte o özellik...
Samsung'un gelecek yıl Galaxy Note 10 haricinde üç yeni Galaxy S serisi telefonla geleceği biliniyor. Bunlar Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve düşük fiyatlı model Galaxy S10 Lite. Bugün şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiler doğrultusunda Galaxy S10'un içinde yer alan bir özelliğin halihazırda bir başka model olan Galaxy A8s'te bulunduğu belirtiliyor.
Galaxy S10'un Galaxy A8s ile birlikte paylaştıkları ortak özellik ile birlikte telefonun ön kamerasının aşağıya doğru kaydırılarak açmamıza olanak sağlanması söz konusu. Söz konusu bu kamera animasyonunun Galaxy S10 serisi ile birlikte kullanıcılara sunulacağı ön görülüyor.
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