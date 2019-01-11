Samsung Galaxy S10'un tasarımı yanlışlıkla paylaşıldı!
Samsung'un bu yıl satışa sunmayı planladığı telefonlarından Galaxy S10'un tasarımı şirket tarafından yanlışlıkla sızdırıldı.
Samsung, önümüzdeki haftalarda duyurmayı planladığı telefonlarından Galaxy S10'un tasarımının nasıl olacağı ortaya çıktı. İnternete sızan görüntülere bakıldığında cihazın Infinity-O ekran tasarımını kullandığı göze çarparken, telefonda daha kalın bir çerçeve kullanıldığı dikkat çekiyor.
Ekrana gömülü olarak gelen kamera görünmüyor bile. Yeni arayüz sayesinde ön kamerayı görebilmek pek mümkün görünmüyor.
Galaxy S10'un Mobil Dünya Kongresi öncesinde Samsung'un gerçekleştireceği özel bir etkinlik kapsamında tanıtılması bekleniyor.
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