Samsung Galaxy S10'un tasarımı hayli farklı görünüyor
Samsung'un beklenen telefonlarından Galaxy S10'un tasarımıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir süredir konuşulan çentikli ekran yerine delikli ekranla Samsung'un telefonu çıkaracak olması kafaları karıştırıyor. Delikli ekranlı Galaxy S10 nasıl görünüyor dersiniz?
Samsung Galaxy S10'un AMOLED ekranının ön kamera için bir delikle geleceği konuşuluyor. Telefonun delikli bir ekranla nasıl görüneceğini sızıntılar sayesinde hayal etsek de, bu tasarımla nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Yeni ortaya çıkan bir konsept video, ekran deliğinin kullanım sırasında nasıl bir deneyim yaşatacağını gösteriyor.
Samsung'un çentiklere cevabı olan ekran deliği, çentikten kaçınmak için icat edilmiş olsa da, aynı çentikte olduğu gibi ekranın küçük bir kısmını kaplıyor ve görüntü için kullanılmaz hale getiriyor.
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