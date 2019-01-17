Samsung Galaxy S10'un performansı nasıl? İşte ilk test sonuçları
Güney koreli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen telefonlarından olan Galaxy S10 Plus modelinin performans testi sonuçları ortaya çıktı.
Samsung, 20 Şubat tarihinde gerçekleştireceği dev etkinlikte yeni telefonlarını gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Unexpected ismini taşıyan bu etkinlikte Galaxy S10, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 Plus tanıtılması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Galaxy S10 modelinin Geekbench üzerinde görülmesinin ardından daha tanıtılmadan hakkında bir çok sızıntı çıkan Galaxy S10 Plus'ın performans testleri ortaya çıktı.
Geekbench skorundan başarılı bir sonuç ile ayrılan Galaxy S10 Plus tek çekirdekli testte 3.413 puan aldığı görülüyor Çok çekirdekli testten ise 10.256 puan almayı başaran cihaz testten iyi bir sonuçla ayrılmış.
Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Galaxy S10 Plus, satışa sunulacağı bölgeye göre değişiklik göstererek Snapdragon 855 işlemciden ve Exynos 9820 işlemciden gücünü alacak. Aynı zamanda 3 arka kamera ile gelen cihaz 6/8 GB RAM ve 128/ 512 GB dahili hafızaya sahip.
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