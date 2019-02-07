Samsung Galaxy S10'un ön kamerasına bomba özellik
Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un 20 Şubat tarihinde dünyaya duyuracağı telefonları Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın ön kamerasında kullanıcıların dikkatinden kaçmayacak bir özellik olacak.
Samsung Galaxy S10 serisi telefonlar için geri sayım sürüyor. Unpacked etkinliği kapsamında 20 Şubat'ta San Francisco'da ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni telefonların ön kamerası hem OIS desteğine sahip olacak hem de 4K çözünürlüğünde çekimleri mümkün kılacak. OIS yani Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi ile farkındalık yaratmak isteyen şirket, piyasadaki en iyi selfi kameralı telefonu yapmak için kolları sıvamış durumda.
Sadece bir saniyede 60 kare 4K çözünürlüğünde görüntü kaydı alabilen ön kamera çok konuşulacağa benziyor.
Diğer yandan Galaxy S10 Plus'ın ekranının sağ üst köşesinde çift selfie kamerasını barındıran oval bir delik yer alacak. Yeni sızıntı ön kamera modülünün 10 megapiksel + 8 megapikselsensörlerle donatılacağını gösteriyor.
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