Samsung Galaxy S10'un kutusundan çıkan sürpriz
Güney Koreli şirket Samsung, Galaxy S10 ailesi adına çevre dostu yenilikler getiriyor. Yapılan düzenlemeyle beraber amiral gemilerinin kutuları geri dönüştürülebilecek.
Samsung'un Şubat ayında gerçekleşen Unpacked etkinliğinde duyurduğu Galaxy S10 ailesi satış rakamlarıyla Galaxy S9'u geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Güney Koreli şirket telefonlarına tasarım ve donanım haricinde çeşitli yeniliklere yer veriyor.
Samsung'un yeni amiral gemiler plastik veya vinil malzemeyle üretiliyordu. Güney Koreli şirket artık Galaxy S10 ailesinin kutularını geri dönüştürülebilir malzemeden üretecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket yetkilisi ılseob Baek, çevreyi korumanın öneminden bahsetti. Bu tür malzemeleri zamanla tüm cihazlarına uygulamak istediklerini belirten Baek, yaşadığımız gezegeni daha sürdürebilir hale getirmek adına uluslararası girişimleri desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle