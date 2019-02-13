Samsung Galaxy S10'un kamera özellikleri ortaya çıktı
Samsung'un merak beklenen telefonlarından Galaxy S10 ailesi hakkında detaylar gelmeye devam ederken şimdi de kamera özellikleri ortaya çıktı.
Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılacak olan Galaxy S10 serisi için geri sayım başladı. Sık sık gündemde yer edinen cihazların kamera özellikleri sızdırıldı. Daha öncesinde çift ön kamerayla geleceğini öğrendiğimiz Galaxy S10 ailesi kamera özellikleriyle dikkat çekecek gibi gözüküyor.
Cihazların arka tarafında yer alacak olan 3 arka kamera 1080 P ve super slow motion video çekimi yapabilecekken aynı zamanda 0.8 hızında yavaşlatılmış videolar çekilebilecek. XDA Developers forum üyeleri tarafından paylaşılan bu bilgilerde kullanılan kameraların yüksek seviyede bulanıklaştırma efekti uygulayabileceği de açıklandı.
HDR10+ video kayıtlarının yapılamayacağı Galaxy S10 serisi dün gece yayınlanan 4 video ile beraber kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre yüksek kamera performansına sahip olması beklenen cihazlar 20 Şubat tarihinde görücüye çıkacak.
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