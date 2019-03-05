Samsung Galaxy S10'un gerçek maliyeti şaşkınlık yarattı!
Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S10 Plus, bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Peki ülkemizde ön satışına başlanan cihazın maliyeti ne kadar?
Oldukça yüksek rakamlara satılan akıllı telefonların maliyeti herkes tarafından merak edilirken bu konuda en büyük payı donanım bileşenleri kapsıyor. Bununla beraber işçilik, lojistik, gümrük vergileri ve pazarlama gibi etkenleri de geçmemek gerekiyor. Bir sitenin paylaştığı görselde geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S10 Plus'ın maliyeti hesaplandı.
TechInsights tarafından paylaşılan raporda hesap edilen bu rakamları yalnızca donanım özellikleri kapsasa da cihazın maliyeti büyük ölçüde ortaya çıkıyor. Paylaşılan rapora baktığımızda donanım maliyetinin 420 dolar civarında olduğunu görmekteyiz. Bu rakam yurt dışı satış fiyatının yüzde 42'lik kısmını kapsadığını da belirtelim .
Cihazın en pahalı parçası 86.5 fiyatı ile ekran oldu. Ekrandan sonra en maliyetli parça ise cihazın yonga seti olarak görülürken onu 56.5 dolarlık 5 kamera takip ediyor. Belleklerin maliyeti ise 50.5 dolar olarak gözüküyor.
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