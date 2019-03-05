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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.03.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10'un gerçek maliyeti şaşkınlık yarattı!

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Samsung Galaxy S10'un gerçek maliyeti şaşkınlık yarattı!

Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S10 Plus, bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Peki ülkemizde ön satışına başlanan cihazın maliyeti ne kadar?

Oldukça yüksek rakamlara satılan akıllı telefonların maliyeti herkes tarafından merak edilirken bu konuda en büyük payı donanım bileşenleri kapsıyor. Bununla beraber işçilik, lojistik, gümrük vergileri ve pazarlama gibi etkenleri de geçmemek gerekiyor. Bir sitenin paylaştığı görselde geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S10 Plus'ın maliyeti hesaplandı.

TechInsights tarafından paylaşılan raporda hesap edilen bu rakamları yalnızca donanım özellikleri kapsasa da cihazın maliyeti büyük ölçüde ortaya çıkıyor. Paylaşılan rapora baktığımızda donanım maliyetinin 420 dolar civarında olduğunu görmekteyiz. Bu rakam yurt dışı satış fiyatının yüzde 42'lik kısmını kapsadığını da belirtelim . 

Cihazın en pahalı parçası 86.5 fiyatı ile ekran oldu. Ekrandan sonra en maliyetli parça ise cihazın yonga seti olarak görülürken onu 56.5 dolarlık 5 kamera takip ediyor. Belleklerin maliyeti ise 50.5 dolar olarak gözüküyor.

Ön kamerası gizli telefon: Xiaomi Mi Mix 3Xiaomi’nin bu yeni telefonunda en dikkat çeken özellik sürgüyü açtığınızda ön kameraları kullanabiliyor olmanız...Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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