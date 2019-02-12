Samsung Galaxy S10'un bu versiyonu cep yakacak!
Samsung'un merakla beklenen telefonlarından olan Galaxy S10 serisi, Kırmızı ve Sarı gibi renklerin yanında seramik kaplı versiyonuyla karşımıza çıkacak.
Akıllı telefon piyasasında büyük ses getirmesi beklenen Galaxy S10 ailesi, 20 Şubat tarihinde Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılacak. Özellikleri ve tasarımıyla fark yaratmak isteyen Samsung, yeni amiral gemisinde seramik kaplı arka kasaya sahip versiyona yer verecek.
Arka malzemede cam yerine seramik kullanılacağı belirtilirken bu versiyonun en büyük ve yüksek donanımlı model olan Galaxy S10 Plus'ta bulunacağı belirtiliyor. Bir Vietnamlı tedarikçi tarafından ortaya çıkarılan seramik kaplı model, söylentilere göre özellikle fiyatıyla dudak uçuklatacak. Seramik arka düzeye sahip modelin 30.990.000 Vietnam dongu, yani 1.333 dolar civarından olması bekliyor.
Tedarikçinin ortaya çıkardığı listeye göre seramik kaplı Galaxy S10 Plus'ın 8 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip olacağı belirtilirken bunun yanında 12 GB RAM ve 1 TB gibi oldukça yüksek depolama alanına sahip seramik arka düzeyle gelen bir modelin tanıtılabileceği de söyleniyor.
Fiyata tekrardan gelecek olursak 1.333 dolarlık versiyona ülkemizde uygulanan vergileri eklediğimiz zaman seramik kaplı modelin bir hayli cep yakacağını söyleyebiliriz.
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