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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji Özel
12.02.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10'un bu versiyonu cep yakacak!

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Samsung Galaxy S10'un bu versiyonu cep yakacak!

Samsung'un merakla beklenen telefonlarından olan Galaxy S10 serisi, Kırmızı ve Sarı gibi renklerin yanında seramik kaplı versiyonuyla karşımıza çıkacak. 

Akıllı telefon piyasasında büyük ses getirmesi beklenen Galaxy S10 ailesi, 20 Şubat tarihinde Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılacak. Özellikleri ve tasarımıyla fark yaratmak isteyen Samsung, yeni amiral gemisinde seramik kaplı arka kasaya sahip versiyona yer verecek.

Arka malzemede cam yerine seramik kullanılacağı belirtilirken bu versiyonun en büyük ve yüksek donanımlı model olan Galaxy S10 Plus'ta bulunacağı belirtiliyor. Bir Vietnamlı tedarikçi tarafından ortaya çıkarılan seramik kaplı model, söylentilere göre özellikle fiyatıyla dudak uçuklatacak. Seramik arka düzeye sahip modelin 30.990.000 Vietnam dongu, yani 1.333 dolar civarından olması bekliyor.

Tedarikçinin ortaya çıkardığı listeye göre seramik kaplı Galaxy S10 Plus'ın 8 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip olacağı belirtilirken bunun yanında 12 GB RAM ve 1 TB gibi oldukça yüksek depolama alanına sahip seramik arka düzeyle gelen bir modelin tanıtılabileceği de söyleniyor.

Fiyata tekrardan gelecek olursak 1.333 dolarlık versiyona ülkemizde uygulanan vergileri eklediğimiz zaman seramik kaplı modelin bir hayli cep yakacağını söyleyebiliriz.

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