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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.08.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10'un beğenilen özelliği Xiaomi telefonlara geliyor

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Samsung Galaxy S10'un beğenilen özelliği Xiaomi telefonlara geliyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un Galaxy S10 serisi telefonlarda kullandığı ters kablosuz şarj teknolojisi bu kez Xiaomi telefonlarda kullanıma sunuluyor.

Ters kablosuz şarj teknolojisini ilk olarak Huawei'nin geçen yıl duyurduğu amiral telefonlarından Mate 20 Pro'da görmüştük. Kullanılan bu teknoloji sayesinde Mate 20 Pro'nun arkasına konulan ve kablosuz şarj desteğine sahip herhangi bir cihaz şarj olabiliyor. Huawei'nin ardından Samsung, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği etkinlikte duyurduğu Galaxy S10 serisi telefonlarda da aynı özelliği kullandı. 

Şimdi ise sıra Xiaomi'de! Android söz konusu olduğunda konusunda en büyük forum olan XDA’daki geliştiriciler MIUI Beta sürümlerinde ters kablosuz şarjdan bahsedildiğini fark etti. Telefonu kullanarak diğer cihazların şarj edilebileceğini, şarj işlemi 90 saniye içerisinde başlamazsa kapatılacağını belirten metinler yer alıyor.

Ters kablosuz şarj, bir donanım olduğundan yazılım güncellemesiyle sonradan kazanılabilen bir teknoloji değil elbette. Yani halihazırda satışta olan Xiaomi Mi 9'larda bu teknoloji olmayacak; ancak Xiaomi Mi Mix 4'te bu teknolojinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

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