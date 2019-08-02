Samsung Galaxy S10'un beğenilen özelliği Xiaomi telefonlara geliyor
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un Galaxy S10 serisi telefonlarda kullandığı ters kablosuz şarj teknolojisi bu kez Xiaomi telefonlarda kullanıma sunuluyor.
Ters kablosuz şarj teknolojisini ilk olarak Huawei'nin geçen yıl duyurduğu amiral telefonlarından Mate 20 Pro'da görmüştük. Kullanılan bu teknoloji sayesinde Mate 20 Pro'nun arkasına konulan ve kablosuz şarj desteğine sahip herhangi bir cihaz şarj olabiliyor. Huawei'nin ardından Samsung, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği etkinlikte duyurduğu Galaxy S10 serisi telefonlarda da aynı özelliği kullandı.
Şimdi ise sıra Xiaomi'de! Android söz konusu olduğunda konusunda en büyük forum olan XDA’daki geliştiriciler MIUI Beta sürümlerinde ters kablosuz şarjdan bahsedildiğini fark etti. Telefonu kullanarak diğer cihazların şarj edilebileceğini, şarj işlemi 90 saniye içerisinde başlamazsa kapatılacağını belirten metinler yer alıyor.
Ters kablosuz şarj, bir donanım olduğundan yazılım güncellemesiyle sonradan kazanılabilen bir teknoloji değil elbette. Yani halihazırda satışta olan Xiaomi Mi 9'larda bu teknoloji olmayacak; ancak Xiaomi Mi Mix 4'te bu teknolojinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle