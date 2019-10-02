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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
02.10.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10'u Galaxy Note 10'a çeviren güncelleme

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Samsung Galaxy S10'u Galaxy Note 10'a çeviren güncelleme

Samsung Electronics, 26 Eylül tarihinden itibaren Türkiye’de dağıtılmaya başlanan güncelleme ile Galaxy Note10’da bulunan önemli özellikleri Galaxy S10 modellerinde kullanıma sunuyor. Bu özellikler arasında AR Doodle, dahili video düzenleyici ve Windows’a Bağlantı entegrasyonu da bulunuyor.

Güncellemeyi indiren Galaxy S10 kullanıcıları, akıllı telefonlarının neredeyse profesyonel düzeydeki kamerasının daha da güçlendiğini fark edecek. Güncelleme ile kameranın Gece Modu ön kamerada da kullanılabilecek. Kullanıcılar böylece gün batımından sonra canlı fotoğraflar çekmek için daha fazla fırsata sahip olacak. Güncelleme ile süper sabit video stabilizasyon özelliği gelişecek. Kullanıcılar AR Doodle ile videolarını artırılmış gerçeklik destekli eğlenceli çizimler ve mesajlarla zenginleştirebilecek. Canlı Odak video ise ön veya arka kamerayla çekilen videolara bokeh efekti (bulanıklaştırma, büyük çember, renk noktası ve bozulma) ekleme olanağı sunacak.

Galaxy S10 kullanıcıları bir video çektiklerinde, bu videoyu Galeri uygulamasından erişilebilen video düzenleyicideki çok sayıda araç sayesinde paylaşmaya değer bir hale getirebilecek. Videoları kesip birleştirme, oynatma hızını ayarlama ve buna benzer birçok seçeneğe sahip bu çok yönlü özellik, videoları neredeyse bir profesyonel gibi kolayca düzenlemeyi sağlıyor. İçerikleri daha zengin bir hale getirmek için alt yazı ve arka plan müziği bile eklenebiliyor.

Güncellemede ayrıca PC için Samsung DeX desteği de yer alıyor. SamsungDeX.com adresinden uygulamayı indiren kullanıcılar, Galaxy S10’larını USB kablosuyla PC’ye bağladıklarında Samsung DeX’ten yararlanabiliyor.

Güncelleme, Windows’a Bağlantı desteğini de getiriyor. Bu sayede, Galaxy S10 kullanıcıları telefonlarını Windows 10 bilgisayarlarına kablosuz bir şekilde bağlayabiliyor, içerikleri görebiliyor, mesaj gönderip alabiliyor ve son fotoğrafları bilgisayarlarından senkronize edebiliyor.

Galaxy S10 kullanıcılarının her gün yararlandığı Mesajlar gibi uygulamalar da daha yönlü ve kullanışlı hale getirildi. Kurulumu kolaylaştırılan Samsung Pass ile Galaxy S10 kullanıcıları dilerse cihazlarının gelişmiş biyometrik teknolojilerinden yararlanarak uygulamalara ve web sitelerine hızlı ve güvenli bir şekilde giriş yapabiliyor. Mesajlar uygulamasında, fotoğraf ve video eklemek için kullanılan yeni simgeler metin penceresinin sol tarafına yerleştirildi. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları dosyalara kolayca erişebiliyor.

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