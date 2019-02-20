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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.02.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10e: Fiyatı kullanıcıları sevindirecek!

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Samsung Galaxy S10e: Fiyatı kullanıcıları sevindirecek!

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S10 ailesi bugün sahne alacak. Peki serinin giriş modeli Galaxy S10e hangi özelliklerle karşımıza çıkıyor, fiyatı ne olacak?

Uzun bir süredir gündemde yer edinen Galaxy S10 serisinin tanıtımına saatler kaldı. Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus hakkında hemen hemen tüm detaylar gün yüzüne çıkmışken giriş modeli Galaxy S10e modelinin tasarımı ve renk seçeneği bugün itibariyle kesinleşti.

Ortaya çıkan görselde Galaxy S10e modeli kanarya sarısı olarak adlandırılan renk seçeneğiyle yer alıyor. iPhone XR'ın da bu tarz bir renkle piyasaya sunulması Apple'a karşı bir hamle yapıldığını gösteriyor. Aynı zamanda bu görselle birlikte çift arka kamera ve tek ön arka kamera kullanıldığını  görüyoruz. 

Samsung Galaxy S10e: Fiyatı kullanıcıları sevindirecek

İşte uygun fiyatlı Galaxy S10e'ye ait ilk görüntü

Elde edilen bilgilere göre S10e modelinde yer alan ön kamera, serinin diğer üyelerinden daha geniş bir deliğe sahip olacak. Galaxy S10e'nin ortaya çıkan özellikleri yalnızca bu şekilde. yarın itibariyle tüm özelliklerini öğrenmiş olacağız.

Samsung Galaxy S10e'nin fiyatı diğer tüm Galaxy S10 serisi modellere göre daha düşük olacak. 4 GB RAM'li 128 GB'lı model, 669 dolardan satılacak.

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